Из-за массовых протестов президенту Бангладеш пришлось распустить парламент

В Бангладеш принято решение о роспуске парламента. Это произошло после встречи президента страны Мохаммада Шахабуддина с политическими лидерами и представителями общественности. Как сообщает издание Prothomalo, целью роспуска является формирование временного правительства.

Эта ситуация стала следствием массовых протестов, которые начались в стране еще в начале июля. Изначально студенты вышли на улицы городов, выражая несогласие с решением властей восстановить квоты на рабочие места для родственников участников войны за независимость (30%).

Митинги быстро переросли в беспорядки, в результате которых, по имеющейся информации, погибло около 300 человек, а более 9 тысяч были задержаны. Верховный суд страны 21 июля принял решение снизить квоту до 5%, однако протесты не прекратились.

Организация «Студенты против дискриминации» выдвинула ряд требований: привлечь к ответственности виновных в гибели людей во время июльских событий, освободить задержанных, открыть студенческие городки и восстановить доступ к интернету, который был ограничен властями.

5 августа протестующие предприняли попытку штурма резиденции премьер-министра в столице Дакке - дворца Ганабхабан. Также подверглась нападению резиденция главы МВД, был подожжен офис правящей партии «Авами лиг» в столице, а здание парламента захвачено.

В тот же день премьер-министр Бангладеш, лидер партии «Авами лиг» Шейх Хасина, покинула свой пост и, по некоторым данным, страну. Сообщается, что вместе с ней уехала ее сестра и политический соратник Шейх Рехана. Согласно информации Prothomalo, они направились в Индию на военном вертолете, где им была гарантирована безопасность.

По информации российского посольства в Дакке, в Бангладеш находится порядка 5 тысяч российских граждан, которые не пострадали в ходе протестов.

Фото: From Wikimedia Commons/ Nurunnaby Chowdhury (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)