В связи с массовыми беспорядками премьеру Бангладеш сначала пришлось бежать, а потом подать в отставку

На фоне обострившейся ситуации в Бангладеш премьер-министр страны Шейх Хасина сложила с себя полномочия и покинула страну. Данную информацию подтвердил агентству Reuters источник в армии.
Ранее поступали сообщения о том, что Шейх Хасина и ее сестра были вынуждены покинуть свою официальную резиденцию в столице Дакке в связи с массовыми беспорядками. По некоторым данным, премьер-министр могла направиться в Финляндию.
Волнения в Бангладеш начались после того, как студенческая организация "Студенческое движение против дискриминации" объявила о начале многодневной акции гражданского неповиновения. Студенческие протесты, переросшие в столкновения с полицией и сторонниками правительства, быстро охватили всю страну.
Власти Бангладеш были вынуждены ввести комендантский час в столице и других крупных городах. Ограничения будут действовать с 18:00 по местному времени до особого распоряжения. Кроме того, начало рабочей недели - понедельник, вторник и среда - объявлено выходными днями по всей стране.
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