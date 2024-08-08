Боррель: задача временного правительства Бангладеш - подготовка к выборам

Европейский Союз выразил одобрение по поводу назначения временного правительства в Бангладеш, возглавляемого лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом, как сообщил Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС.
В своем заявлении, опубликованном в четверг вечером, Боррель подчеркнул, что Бангладеш находится на пороге переходного периода, когда временному правительству предстоит ключевая роль в подготовке к демократическим выборам и в привлечении к ответственности виновных в насилии и смертях.
Он отметил, что это критический момент для демократического развития страны и для исполнения желаний бангладешского народа, особенно молодёжи. Боррель также выразил надежду на сотрудничество с новым правительством в поддержке этого важного перехода, который должен быть мирным, включающим и основанным на принципах хорошего управления, демократии и уважения к правам человека.
Церемония инаугурации временного правительства под руководством Юнуса состоялась в четверг в президентском дворце Бангхабан.
Как сообщает Associated Press, в состав правительства вошли 17 человек, среди которых Нахид Ислам и Асиф Махмуд, представляющие движение "Студенты против дискриминации".
Предполагается, что временное правительство возьмёт на себя организацию выборов.
В понедельник в Бангладеш вспыхнули новые протесты, после чего армия подтвердила отъезд бывшего премьер-министра Шейх Хасины из страны.
Протестное движение в Бангладеш зародилось в июле в университетском городке, где студенты выступили против восстановления квот на 30% рабочих мест для семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Эта система была отменена в 2018 году, но июньское судебное решение вернуло её обратно, что студенты восприняли как дискриминацию на фоне высокой безработицы в стране.
Фото: From Wikimedia Commons/ European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Шведский спортсмен отказался от гонки из-за качества воды в Сене
Виктор Йоханссон, шведский спортсмен, уже выступивший на Олимпийских играх в Париже в соревнованиях по плаванию в бассейне, принял решение не участвовать в марафонском заплыве на реке Сена. Причиной отказа стали рекомендации врача, обеспокоенного качеством воды в реке.
Министр обороны Израиля разработал стратегию на случай удара Израиля
Министр обороны Израиля Йоав Галант провел экстренное совещание с начальником Генерального штаба вооруженных сил страны Герци Халеви и другими высокопоставленными представителями оборонного ведомства. Главной темой обсуждения стала подготовка к потенциальному нападению со стороны Ирана, сообщает The Times of Israel.
Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.
Путин упростил получение ВНЖ для участников программы переселения
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий процесс получения вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, участвующих в государственной программе по добровольному переселению.