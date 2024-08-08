Боррель: задача временного правительства Бангладеш - подготовка к выборам

Европейский Союз выразил одобрение по поводу назначения временного правительства в Бангладеш, возглавляемого лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом, как сообщил Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС.

В своем заявлении, опубликованном в четверг вечером, Боррель подчеркнул, что Бангладеш находится на пороге переходного периода, когда временному правительству предстоит ключевая роль в подготовке к демократическим выборам и в привлечении к ответственности виновных в насилии и смертях.

Он отметил, что это критический момент для демократического развития страны и для исполнения желаний бангладешского народа, особенно молодёжи. Боррель также выразил надежду на сотрудничество с новым правительством в поддержке этого важного перехода, который должен быть мирным, включающим и основанным на принципах хорошего управления, демократии и уважения к правам человека.

Церемония инаугурации временного правительства под руководством Юнуса состоялась в четверг в президентском дворце Бангхабан.

Как сообщает Associated Press, в состав правительства вошли 17 человек, среди которых Нахид Ислам и Асиф Махмуд, представляющие движение "Студенты против дискриминации".

Предполагается, что временное правительство возьмёт на себя организацию выборов.

В понедельник в Бангладеш вспыхнули новые протесты, после чего армия подтвердила отъезд бывшего премьер-министра Шейх Хасины из страны.

Протестное движение в Бангладеш зародилось в июле в университетском городке, где студенты выступили против восстановления квот на 30% рабочих мест для семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Эта система была отменена в 2018 году, но июньское судебное решение вернуло её обратно, что студенты восприняли как дискриминацию на фоне высокой безработицы в стране.

Фото: From Wikimedia Commons/ European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)