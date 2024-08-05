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Отставка Хасины: неопределенность в отношениях с Россией и смутные перспективы с Западом
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Эксперт Савищева: Ситуация в Бангладеш повлияет на отношения с Россией

Отставка Хасины: неопределенность в отношениях с Россией и смутные перспективы с Западом

Отставка Шейх Хасины с поста премьер-министра Бангладеш может привести к усилению позиций Националистической партии Бангладеш (НПБ), известной своим прозападным курсом и сотрудничеством с исламистскими группировками.

Это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на отношениях между Бангладеш и Россией, считает исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева.

Напомним, что Шейх Хасина и ее сестра были вынуждены покинуть свою резиденцию в Дакке из-за массовых беспорядков и отправиться в более безопасное место. По некоторым данным, Хасина уже подала в отставку и может находиться в Финляндии.

По мнению Савищевой, усиление НПБ может поставить под вопрос дальнейшее развитие российско-бангладешского сотрудничества. Хотя проект строительства АЭС "Руппур" с участием российских специалистов вряд ли будет свернут, однако в целом политический климат может стать менее благоприятным для развития двусторонних отношений.

В Бангладеш за власть традиционно борются две партии: "Авами Лига" Шейх Хасины и НПБ. В условиях продолжающихся протестов и неспособности "Авами Лиги" стабилизировать ситуацию, НПБ имеет все шансы укрепить свои позиции.

В настоящее время нет признаков внешнего вмешательства в конфликт в Бангладеш. Армия пытается взять ситуацию под контроль. Главнокомандующий армией уже заявил об отставке Шейх Хасины, однако официального подтверждения от самой Хасины пока не поступало.

Протесты в Бангладеш начались после объявления организацией "Студенческое движение против дискриминации" акции гражданского неповиновения. Столкновения студентов с полицией и сторонниками правительства переросли в массовые беспорядки.

Власти Бангладеш ввели комендантский час в Дакке и других городах страны. Начало недели объявлено нерабочими днями.

Ситуация в Бангладеш остается напряженной и неопределенной. Отставка Шейх Хасины может привести к серьезным политическим переменам и повлиять на внешнеполитический курс страны, в том числе и в отношении России.

Фото: Author's email/Rahat Chowdhury (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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