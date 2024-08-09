Бангладеш: новое правительство грозит арестом бывшему премьер-министру Шейх Хасине

Новое правительство Бангладеш намерено арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая покинула страну в среду вечером.
Это заявление сделал министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Нахид Ислам в эксклюзивном интервью агентству Рейтер.
Сын Шейх Хасины, Саджиб Вазед, проживающий в США, сообщил, что его мать находится в Индии и вернется в Бангладеш, когда переходное правительство объявит о проведении выборов. Однако новое правительство не собирается ждать этого и намерено арестовать бывшего премьер-министра.
Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке на фоне беспорядков и улетели в индийский город Агартала. Некоторые источники утверждают, что она просит убежище в Великобритании.
\Новое правительство Бангладеш намерено арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая покинула страну в среду вечером. Эта новость стала следствием протестов и демонстраций, которые начались на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями.
Протесты и столкновения между полицией и сторонниками правительства продолжаются в Бангладеш, а новые власти объявили о своей приоритетной задаче — прекращении беспорядков.
Фото: presidency. mv/The President's Office, Maldives (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
МИД заявил, что информации о гражданах России на борту разбившегося самолета в Бразилии нет
Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил, что на борту упавшего в Бразилии самолета, где погибли 62 человека, не было российских граждан.
Российская экспедиция нашла фрагменты корабля исследователя Баренца
Участники комплексной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества (РГО), вернувшиеся с архипелага Новая Земля, обнаружили фрагменты корабля голландского исследователя Виллема Баренца, на котором тот совершал свои полярные путешествия. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.
Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной
Участник шоу "Последний герой" Николай Сердюков публично признался в любви к телеведущей Ксении Бородиной.
В Петербурге отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию завершения Ленинградской битвы, и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.