Бангладеш: новое правительство грозит арестом бывшему премьер-министру Шейх Хасине

Новое правительство Бангладеш намерено арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая покинула страну в среду вечером.

Это заявление сделал министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Нахид Ислам в эксклюзивном интервью агентству Рейтер.

Сын Шейх Хасины, Саджиб Вазед, проживающий в США, сообщил, что его мать находится в Индии и вернется в Бангладеш, когда переходное правительство объявит о проведении выборов. Однако новое правительство не собирается ждать этого и намерено арестовать бывшего премьер-министра.

Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке на фоне беспорядков и улетели в индийский город Агартала. Некоторые источники утверждают, что она просит убежище в Великобритании.

\Новое правительство Бангладеш намерено арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая покинула страну в среду вечером. Эта новость стала следствием протестов и демонстраций, которые начались на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями.

Протесты и столкновения между полицией и сторонниками правительства продолжаются в Бангладеш, а новые власти объявили о своей приоритетной задаче — прекращении беспорядков.

Фото: presidency. mv/The President's Office, Maldives (Creative Commons Attribution 4.0 International license)