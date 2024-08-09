Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Временное правительство Бангладеш намерено арестовать бежавшую Шейх Хасину
  1. Главная
  2. Мир

Бангладеш: новое правительство грозит арестом бывшему премьер-министру Шейх Хасине

Временное правительство Бангладеш намерено арестовать бежавшую Шейх Хасину

Новое правительство Бангладеш намерено арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая покинула страну в среду вечером.

Это заявление сделал министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Нахид Ислам в эксклюзивном интервью агентству Рейтер.

Сын Шейх Хасины, Саджиб Вазед, проживающий в США, сообщил, что его мать находится в Индии и вернется в Бангладеш, когда переходное правительство объявит о проведении выборов. Однако новое правительство не собирается ждать этого и намерено арестовать бывшего премьер-министра.

Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке на фоне беспорядков и улетели в индийский город Агартала. Некоторые источники утверждают, что она просит убежище в Великобритании.

\Новое правительство Бангладеш намерено арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая покинула страну в среду вечером. Эта новость стала следствием протестов и демонстраций, которые начались на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями.

Протесты и столкновения между полицией и сторонниками правительства продолжаются в Бангладеш, а новые власти объявили о своей приоритетной задаче — прекращении беспорядков.

Фото: presidency. mv/The President's Office, Maldives (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

МИД заявил, что информации о гражданах России на борту разбившегося самолета в Бразилии нет

МИД заявил, что информации о гражданах России на борту разбившегося самолета в Бразилии нет

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил, что на борту упавшего в Бразилии самолета, где погибли 62 человека, не было российских граждан.

Читать полностью
Российская экспедиция нашла фрагменты корабля исследователя Баренца

Российская экспедиция нашла фрагменты корабля исследователя Баренца

Участники комплексной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества (РГ﻿О), вернувшиеся с архипелага Новая Земля, обнаружили фрагменты корабля голландского исследователя Виллема Баренца, на котором тот совершал свои полярные путешествия. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Читать полностью

Общество

Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной

Николай Сердюков впервые рассказал о своих отношениях с Ксенией Бородиной

Участник шоу "Последний герой" Николай Сердюков публично признался в любви к телеведущей Ксении Бородиной.

Читать полностью
В Петербурге отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы

В Петербурге отметили 80-летие окончания Ленинградской битвы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию завершения Ленинградской битвы, и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Читать полностью

Новости