В Бангладеш власти ввели комендантский час, чтобы люди не поубивали друг друга во время беспорядков

Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час

В Бангладеш в результате массовых протестов, вспыхнувших 4 августа, погибли по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. В связи с обострением ситуации Министерство внутренних дел страны объявило о введении бессрочного комендантского часа на всей территории Бангладеш, начиная с 18:00 по местному времени.

Комендантский час распространяется на все крупные города, промышленные зоны и административные центры, включая столицу страны. Кроме того, правительство приняло решение об отключении мобильного интернета, что уже второй раз происходит за последние три недели.

Причиной протестов стало недовольство граждан политикой действующего правительства. Активисты Антидискриминационного студенческого движения, оппозиционная партия "Народная лига" и рядовые граждане вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Шейх Хасины и ее кабинета.

Протестующие призывают население к гражданскому неповиновению, отказу от уплаты налогов и коммунальных платежей, а также просят иностранных рабочих временно прекратить отправку денежных переводов на родину. Эти меры направлены на оказание давления на правительство и принуждение его к отставке.

В ходе столкновений с полицией применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Поступают сообщения о раненых среди протестующих, в том числе с огнестрельными ранениями. Однако полиция отрицает применение огнестрельного оружия против демонстрантов.

Ситуация в Бангладеш остается крайне напряженной. Власти пытаются восстановить порядок и предотвратить дальнейшую эскалацию насилия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Nahid Sultan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)