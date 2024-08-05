Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш

Тысячная толпа, вышедшая на улицы Бангладеш, осуществила штурм дворца бангладешского политика Шейх Хасины, которая занимает пост премьера государства. Из-за массовых публичных выражений несогласий она была вынуждена покинуть это место и отправиться туда, где она будет в безопасности. Об этом сообщает крупнейшее французское информационное агентство Франс Пресс.

Информагенство передаёт, что огромная толпа протестующих ворвалась сегодня во дворец бангладешского политика в столице и крупнейшем городе Бангладеш.

Не так давно французское информационное агентство сообщило, что премьер Бангладеш и её сестра по причине массовых протестов были вынуждены уехать из Национального дома парламента Бангладеш, который расположен в Дакке. Есть информация, что один из неизвестных советников Шейх Хасины предупредил её о том, что из-за такой опасной ситуации в государстве возникает вероятность её отставки. Примерно в этот же момент сын бангладешского премьера, который находится в Соединённых Штатах Америки, в социальных сетях призвал силы безопасности государства не дать неизбранному правительству захватить власть.

Публичные выражения несогласия и массовые шествия начались в государстве в Южной Азии после протестов студентов по причине квот на трудоустройство. Беспорядки всё ещё не утихли, невзирая на то, что было приняло решение отменить спорные квоты. На данный момент на улицах происходят противостояния, в которых участвуют учащиеся, которые настроены против существующего правительства, сотрудники правоохранительных органов и сторонники правительства.

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