Бангкок под огнём критики: блогер жёстко прошёлся по “ночной столице Азии”

Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Бангкоке и жёстко высказался о впечатлениях от тайской столицы. В своём блоге "В погоне за необычным" на платформе "Дзен" он сравнил город с "унылым ток-шоу для пьяных пенсионеров из Европы".

Туристы под прицелом критики

По словам Тима, многие иностранцы приезжают в Бангкок ради сомнительных развлечений.

"Выглядит это жалко. Толпы мужчин за 50, красные лица от солнца и алкоголя, футболки с дурацкими надписями. Они реально верят, что здесь "сбываются все фантазии"", — отметил блогер.

Разочарование в "ночной столице Азии"

Автор поста также обратил внимание на свободную продажу запрещённых веществ:

"Здесь их предлагают так же легко, как у нас семечки возле метро. А дальше туристы садятся на диван и начинают философствовать вместо того, чтобы устраивать оргии".

Контекст

Бангкок традиционно привлекает миллионы туристов своей яркой ночной жизнью, однако взгляды на город часто противоположны: одни называют его "сердцем Азии", другие — местом, где преобладает дешёвый развлекательный туризм. Своим резким отзывом Тим явно пополнил лагерь скептиков.