Ночной хаос, тишина у реки и торговые джунгли — что скрывают кварталы Бангкока
Бангкок — город, который легко ошеломляет своим масштабом. Здесь 50 районов и более двух тысяч общин, где соседствуют древние храмы, небоскрёбы, рынки и клубы. Попытка охватить всё сразу часто заканчивается разочарованием: транспортные пробки способны свести на нет планы самых энергичных туристов. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на нескольких кварталах и исследовать их медленно, впитывая атмосферу.
Ниже — пять районов столицы Таиланда, которые помогают по-настоящему прочувствовать город: от богемных баров и креативных улочек до зелёных парков и бесконечных торговых центров.
Сравнение районов
|
Район
|
Атмосфера
|
Главные ассоциации
|
Для кого подойдёт
|
Тонглор и Эккамаи
|
Богемная, ночная жизнь
|
Клубы, бары, миксология
|
Любители вечеринок
|
Талат Ной
|
Креатив и фотоохота
|
Кафе, стрит-арт, старые улицы
|
Творческие люди
|
Китайский квартал
|
Аутентичность + модерн
|
Уличная еда, коктейль-бары
|
Гурманы и ночные исследователи
|
Ратчапрасонг и Сиам
|
Торговый рай
|
Моллы, бренды, арт-пространства
|
Шопоголики
|
Силом
|
Микс культур и парков
|
Лумпини, уличная еда, ЛГБТ-сцена
|
Любители разнообразия
Тонглор и Эккамаи — столица ночной жизни
Эти кварталы символизируют, как быстро Бангкок превратился из хаотичного мегаполиса в стильный центр. Когда-то здесь преобладали маленькие бары для местной молодёжи, сегодня — небоскрёбы, дизайнерские рестораны и модные клубы.
Начать вечер можно в креативных гастропространствах вроде The Commons. Любители крафта идут за IPA в Beer Cap, поклонники классики — за "Негрони" в Sugarray. Позже выбор бесконечен: бар Rabbit Hole с десятками коктейлей, винтажные интерьеры Tuba, электронная сцена 12×12 или корейский бренд MU: IN.
Для восстановления сил подойдут ночные закусочные с тайско-китайскими блюдами. А жить удобно в районе — рядом множество отелей и апартаментов, от Nikko до бюджетных Airbnb.
Талат Ной — район для творческих
Старейшая община города удивительно трансформировалась. Местные лавки с автозапчастями соседствуют с кофейнями и арт-пространствами. Улицы украшены граффити и скульптурами, поэтому каждый уголок выглядит как готовая фотозона.
Здесь можно заглянуть в Mother Roaster за кофе с видом на груды моторов или в La Cabra за зерном из Дании. Вечером жизнь сосредоточена в Riverside Baan Rim Naam или на ярмарках Warehouse 30.
В отличие от шумного Чайнатауна, вечером Талат Ной пустеет, и это делает его идеальным для спокойного отдыха. Отели на берегу реки вроде Loy La Long добавляют атмосферности.
Китайский квартал — гастрономический калейдоскоп
Неоновые огни Яоварат-роуд — сердце района. Здесь уличная еда достигает уровня культа: суп с лапшой от Guay Jab Ouan Pochana или рыбные шарики Lim Lao Ngow собирают очереди на часы.
Современные проекты гармонично вплетаются в старый ритм. Ресторан Potong, расположенный в бывшей аптеке, стал местом силы для любителей высокой кухни.
Барная сцена района — одна из лучших в Азии. На Соей Нана можно встретить "Teens of Thailand" с авторскими джинами, "Asia Today" с экспериментальными коктейлями и легендарный Tep Bar с ядонгом — травяным ликёром.
Отели в квартале — отдельный пласт: Ba Hao в гонконгском стиле или отреставрированный Mustang Blu.
Ратчапрасонг и Сиам — рай для шопоголиков
В этом районе сосредоточено больше десятка торговых центров, каждый со своим характером. MBK — лабиринт сувениров, CentralWorld — целый город с ресторанами и кино, Siam Paragon — роскошь и бренды, Siam Center — модная площадка для локальных дизайнеров.
За пределами моллов кипит жизнь. На Сиамской площади студенты устраивают танцевальные батлы, а на улицах можно найти винтажные постеры или авторские аксессуары.
Любителям искусства стоит посетить Bangkok Art and Culture Centre или галерею Jim Thompson. Для проживания доступны как бутик-отели, так и пятизвёздочные гиганты.
Силом — разнообразие и зелёные оазисы
Силом днём — деловой центр, вечером — кипящий котёл культур. Утром лучше заглянуть на рынок Сой Прачум, где соседствуют блюда мусульманской, индуистской и китайской кухни.
Неподалёку — храм Шри Мариамман и мечеть Мирасутдин, а в парке Лумпини вечером бегают сотни офисных сотрудников. По надземной "Зелёной миле" можно дойти до нового парка Benjakitti.
Здесь легко устроить гастрономическое путешествие: японская идзакая Daisaku, индийское вегетарианское тали в Saravana Bhavan, французская еда в Indigo или острый сомтам в Larb Ped Yasothon.
Силом также стал центром ЛГБТ-жизни города. Дрэг-шоу и тематические бары собирают гостей со всего мира.
Советы шаг за шагом
- Составьте маршрут не больше чем из двух районов в день.
- Пользуйтесь BTS Skytrain и речными лодками, чтобы избежать пробок.
- Планируйте питание: в Бангкоке рестораны и стритфуд сами становятся достопримечательностями.
- Для фото лучше приходить в районы к открытию кафе, пока меньше людей.
- На шопинг закладывайте целый день — торговые центры огромны.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: строить планы на перемещение через весь город.
Последствие: часы в пробках.
Альтернатива: выбрать один кластер районов.
- Ошибка: рассчитывать только на такси.
Последствие: переплата и задержки.
Альтернатива: Skytrain, лодки и мото-такси.
- Ошибка: бронировать отель далеко от запланированных активностей.
Последствие: трата времени на дорогу.
Альтернатива: выбирать жильё в пределах пешей доступности.
А что если…
Если у вас всего два дня, лучше сосредоточиться на Талат Ной и Чайнатауне для гастрономии и фото, а второй день посвятить Сиаму для шопинга и Силому для прогулок. Так получится почувствовать и современный, и традиционный Бангкок.
Плюсы и минусы районов
|
Район
|
Плюсы
|
Минусы
|
Тонглор и Эккамаи
|
Лучшая ночная жизнь
|
Дороже среднего
|
Талат Ной
|
Атмосфера творчества
|
Вечером пусто
|
Китайский квартал
|
Уличная еда и бары
|
Много туристов
|
Ратчапрасонг и Сиам
|
Огромный выбор шопинга
|
Слишком людно
|
Силом
|
Парки, разнообразие кухонь
|
Загруженные будни
FAQ
Как выбрать район для проживания?
Если планируете ночные прогулки — Тонглор или Силом. Для шопинга — Сиам. Для фото и кафе — Талат Ной.
Сколько стоит отель в этих районах?
В среднем от 1500-2000 (3900-5200) бат за ночь за хороший отель, но можно найти и бюджетные хостелы за 500 бат.
Что лучше для передвижения — такси или метро?
Метро и Skytrain быстрее и удобнее. Такси стоит брать только на короткие дистанции.
Мифы и правда
- Миф: "Бангкок — это только храмы и Каосан-роуд".
Правда: современная жизнь бурлит в десятках других районов.
- Миф: "Уличная еда небезопасна".
Правда: большинство точек готовят свежо и вкусно, нужно лишь выбирать места с очередями местных.
- Миф: "Ночью в городе опасно гулять".
Правда: в туристических районах безопасно, но всегда стоит соблюдать базовую осторожность.
Интересные факты
- Парк Лумпини был создан в 1920-е годы по инициативе короля Рамы VI.
- Улица Яоварат считается одной из самых оживлённых "китайских улиц" в мире.
- Skytrain появился в Бангкоке только в 1999 году, и сегодня это главный способ избежать пробок.
Исторический контекст
- В XIX веке Бангкок называли "Восточной Венецией" из-за множества каналов.
- Талат Ной исторически служил центром торговли запчастями для речных лодок.
- Китайский квартал появился в 1780-х, когда король Рама I перенёс столицу на восточный берег реки.
