Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:12

Ночной хаос, тишина у реки и торговые джунгли — что скрывают кварталы Бангкока

Средняя цена отеля в районах Бангкока составляет от 3000 рублей за ночь

Бангкок — город, который легко ошеломляет своим масштабом. Здесь 50 районов и более двух тысяч общин, где соседствуют древние храмы, небоскрёбы, рынки и клубы. Попытка охватить всё сразу часто заканчивается разочарованием: транспортные пробки способны свести на нет планы самых энергичных туристов. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на нескольких кварталах и исследовать их медленно, впитывая атмосферу.

Ниже — пять районов столицы Таиланда, которые помогают по-настоящему прочувствовать город: от богемных баров и креативных улочек до зелёных парков и бесконечных торговых центров.

Сравнение районов

Район

Атмосфера

Главные ассоциации

Для кого подойдёт

Тонглор и Эккамаи

Богемная, ночная жизнь

Клубы, бары, миксология

Любители вечеринок

Талат Ной

Креатив и фотоохота

Кафе, стрит-арт, старые улицы

Творческие люди

Китайский квартал

Аутентичность + модерн

Уличная еда, коктейль-бары

Гурманы и ночные исследователи

Ратчапрасонг и Сиам

Торговый рай

Моллы, бренды, арт-пространства

Шопоголики

Силом

Микс культур и парков

Лумпини, уличная еда, ЛГБТ-сцена

Любители разнообразия

Тонглор и Эккамаи — столица ночной жизни

Эти кварталы символизируют, как быстро Бангкок превратился из хаотичного мегаполиса в стильный центр. Когда-то здесь преобладали маленькие бары для местной молодёжи, сегодня — небоскрёбы, дизайнерские рестораны и модные клубы.

Начать вечер можно в креативных гастропространствах вроде The Commons. Любители крафта идут за IPA в Beer Cap, поклонники классики — за "Негрони" в Sugarray. Позже выбор бесконечен: бар Rabbit Hole с десятками коктейлей, винтажные интерьеры Tuba, электронная сцена 12×12 или корейский бренд MU: IN.

Для восстановления сил подойдут ночные закусочные с тайско-китайскими блюдами. А жить удобно в районе — рядом множество отелей и апартаментов, от Nikko до бюджетных Airbnb.

Талат Ной — район для творческих

Старейшая община города удивительно трансформировалась. Местные лавки с автозапчастями соседствуют с кофейнями и арт-пространствами. Улицы украшены граффити и скульптурами, поэтому каждый уголок выглядит как готовая фотозона.

Здесь можно заглянуть в Mother Roaster за кофе с видом на груды моторов или в La Cabra за зерном из Дании. Вечером жизнь сосредоточена в Riverside Baan Rim Naam или на ярмарках Warehouse 30.

В отличие от шумного Чайнатауна, вечером Талат Ной пустеет, и это делает его идеальным для спокойного отдыха. Отели на берегу реки вроде Loy La Long добавляют атмосферности.

Китайский квартал — гастрономический калейдоскоп

Неоновые огни Яоварат-роуд — сердце района. Здесь уличная еда достигает уровня культа: суп с лапшой от Guay Jab Ouan Pochana или рыбные шарики Lim Lao Ngow собирают очереди на часы.

Современные проекты гармонично вплетаются в старый ритм. Ресторан Potong, расположенный в бывшей аптеке, стал местом силы для любителей высокой кухни.

Барная сцена района — одна из лучших в Азии. На Соей Нана можно встретить "Teens of Thailand" с авторскими джинами, "Asia Today" с экспериментальными коктейлями и легендарный Tep Bar с ядонгом — травяным ликёром.

Отели в квартале — отдельный пласт: Ba Hao в гонконгском стиле или отреставрированный Mustang Blu.

Ратчапрасонг и Сиам — рай для шопоголиков

В этом районе сосредоточено больше десятка торговых центров, каждый со своим характером. MBK — лабиринт сувениров, CentralWorld — целый город с ресторанами и кино, Siam Paragon — роскошь и бренды, Siam Center — модная площадка для локальных дизайнеров.

За пределами моллов кипит жизнь. На Сиамской площади студенты устраивают танцевальные батлы, а на улицах можно найти винтажные постеры или авторские аксессуары.

Любителям искусства стоит посетить Bangkok Art and Culture Centre или галерею Jim Thompson. Для проживания доступны как бутик-отели, так и пятизвёздочные гиганты.

Силом — разнообразие и зелёные оазисы

Силом днём — деловой центр, вечером — кипящий котёл культур. Утром лучше заглянуть на рынок Сой Прачум, где соседствуют блюда мусульманской, индуистской и китайской кухни.

Неподалёку — храм Шри Мариамман и мечеть Мирасутдин, а в парке Лумпини вечером бегают сотни офисных сотрудников. По надземной "Зелёной миле" можно дойти до нового парка Benjakitti.

Здесь легко устроить гастрономическое путешествие: японская идзакая Daisaku, индийское вегетарианское тали в Saravana Bhavan, французская еда в Indigo или острый сомтам в Larb Ped Yasothon.

Силом также стал центром ЛГБТ-жизни города. Дрэг-шоу и тематические бары собирают гостей со всего мира.

Советы шаг за шагом

  1. Составьте маршрут не больше чем из двух районов в день.
  2. Пользуйтесь BTS Skytrain и речными лодками, чтобы избежать пробок.
  3. Планируйте питание: в Бангкоке рестораны и стритфуд сами становятся достопримечательностями.
  4. Для фото лучше приходить в районы к открытию кафе, пока меньше людей.
  5. На шопинг закладывайте целый день — торговые центры огромны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: строить планы на перемещение через весь город.
    Последствие: часы в пробках.
    Альтернатива: выбрать один кластер районов.
  • Ошибка: рассчитывать только на такси.
    Последствие: переплата и задержки.
    Альтернатива: Skytrain, лодки и мото-такси.
  • Ошибка: бронировать отель далеко от запланированных активностей.
    Последствие: трата времени на дорогу.
    Альтернатива: выбирать жильё в пределах пешей доступности.

А что если…

Если у вас всего два дня, лучше сосредоточиться на Талат Ной и Чайнатауне для гастрономии и фото, а второй день посвятить Сиаму для шопинга и Силому для прогулок. Так получится почувствовать и современный, и традиционный Бангкок.

Плюсы и минусы районов

Район

Плюсы

Минусы

Тонглор и Эккамаи

Лучшая ночная жизнь

Дороже среднего

Талат Ной

Атмосфера творчества

Вечером пусто

Китайский квартал

Уличная еда и бары

Много туристов

Ратчапрасонг и Сиам

Огромный выбор шопинга

Слишком людно

Силом

Парки, разнообразие кухонь

Загруженные будни

FAQ

Как выбрать район для проживания?
Если планируете ночные прогулки — Тонглор или Силом. Для шопинга — Сиам. Для фото и кафе — Талат Ной.

Сколько стоит отель в этих районах?
В среднем от 1500-2000 (3900-5200) бат за ночь за хороший отель, но можно найти и бюджетные хостелы за 500 бат.

Что лучше для передвижения — такси или метро?
Метро и Skytrain быстрее и удобнее. Такси стоит брать только на короткие дистанции.

Мифы и правда

  • Миф: "Бангкок — это только храмы и Каосан-роуд".
    Правда: современная жизнь бурлит в десятках других районов.
  • Миф: "Уличная еда небезопасна".
    Правда: большинство точек готовят свежо и вкусно, нужно лишь выбирать места с очередями местных.
  • Миф: "Ночью в городе опасно гулять".
    Правда: в туристических районах безопасно, но всегда стоит соблюдать базовую осторожность.

Интересные факты

  1. Парк Лумпини был создан в 1920-е годы по инициативе короля Рамы VI.
  2. Улица Яоварат считается одной из самых оживлённых "китайских улиц" в мире.
  3. Skytrain появился в Бангкоке только в 1999 году, и сегодня это главный способ избежать пробок.

Исторический контекст

  • В XIX веке Бангкок называли "Восточной Венецией" из-за множества каналов.
  • Талат Ной исторически служил центром торговли запчастями для речных лодок.
  • Китайский квартал появился в 1780-х, когда король Рама I перенёс столицу на восточный берег реки.

