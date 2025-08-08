Красота со сжатыми зубами: чем бандаж для лица может обернуться для здоровья
Модные бьюти-гаджеты обещают мгновенные результаты, но не всегда безвредны. Издание The Sun со ссылкой на анонимного голливудского врача-косметолога предупредило: длительное ношение бандажа для лица, подобного новинке Skims от Ким Кардашьян, может нанести вред здоровью.
Почему бандаж не меняет форму лица навсегда
По словам эксперта, заявления о коррекции формы челюсти с помощью таких аксессуаров не имеют научных доказательств. Если есть боль или скрежет в области височно-нижнечелюстного сустава, лучше обратиться к стоматологу или специалисту по ВНЧС, а не экспериментировать с компрессионным бельём.
Краткосрочный эффект и риски
"Временное использование может оказывать успокаивающее или стабилизирующее действие на перегруженные мышцы челюсти, подобно лёгкому поддерживающему корсету. Однако регулярное или неконтролируемое использование может привести к раздражению кожи, временному мышечному дискомфорту или слабости при чрезмерном сжатии", — пояснил врач.
Долгосрочные последствия
При постоянном ношении бандаж способен изменить положение челюсти в состоянии покоя, особенно если ткань неестественно отодвигает её назад или вверх. Это может привести к нарушению прикуса и дополнительным проблемам с суставами и мышцами лица.
