Рома Зверь
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:55

Рома Зверь написал книгу, которую можно читать с любой страницы — и всё равно собрать целую историю

Рома Зверь выпустил книгу "Звери. История группы" о 20 годах творчества

Можно ли рассказать историю рок-группы так, чтобы каждая глава читалась как самостоятельная повесть, но при этом складывалась в цельную картину? Рома Зверь решил попробовать. Его новая книга "Звери. История группы", изданная "Бомборой", стала своеобразным путеводителем по двадцати годам жизни и творчества музыканта.

Три эпохи, одно имя

Автор разделил повествование на три части. "Дожди-пистолеты" — это история юноши из Таганрога, который мечтал о сцене и музыке. Вторая глава — "Солнце за нас" — хроника стремительного взлёта, когда никому не известные "Звери" в одночасье превратились в феномен российской рок-сцены. Завершает книгу раздел "С чистого листа", где Рома задаётся философскими вопросами, размышляет о времени, творчестве и личном пути.

Интересно, что первые две части ранее уже выходили отдельными изданиями, но теперь они переработаны, обновлены и собраны под одной обложкой. К тексту добавлен большой фотоблок: семейные архивные снимки и редкие закулисные кадры с концертов. По замыслу автора, книгу можно читать в любом порядке — каждая часть самодостаточна.

"Первые две части ранее издавались как отдельные книги, но теперь переработаны и объединены под одной обложкой, а откровенный рассказ впервые дополняет фотоколлекция: от семейных архивных снимков до эксклюзивных кадров с закулисья масштабных концертов. Уникальность издания в том, что его можно читать с любой части, в любом порядке — каждая история самодостаточна, но вместе они создают полную картину", — говорится в описании.

Книга и кино

2025 год стал для "Зверей" особенным. 16 августа коллектив дал юбилейный концерт в "Лужниках" в честь 25-летия. В тот же день фронтмен группы объявил о завершении работы над документальным фильмом, над которым команда трудилась более трёх лет.

"Мы сначала презентуем картину на фестивалях, а потом уже, я надеюсь, ее увидят все… Конечно, это не просто документальный фильм, где сидит человек и рассказывает. Не ожидайте увидеть документальный фильм в вашем классическом понимании. Это будет очень хорошо. Надо будет просто посмотреть", — сказал музыкант.

Фильм обещает быть не сухим пересказом фактов, а визуальным экспериментом. Судя по словам Ромы Зверя, зрителям стоит ждать необычного взгляда на историю коллектива, а не привычного "интервью на камеру".

"Звери": путь длиною в четверть века

Группа появилась в 2000 году. Её основатель — Роман Билык, более известный под сценическим именем Рома Зверь. За 25 лет коллектив выпустил девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов, став лауреатом премий "MTV Россия", "Муз-ТВ", "Дебют" и многих других.

