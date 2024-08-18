Рецепт пышного бананового хлеба с грецкими орехами

Банановый хлеб - вкусное и ароматное лакомство для чаепития или дневного перекуса. Готовится выпечка около двух часов. Для рецепта советуем брать спелые, но не переревшие бананы, чтобы хлеб не потемнел, а сохранил нежный желтоватый цвет. По желанию можно добавить в него цукаты или изюм. Если убрать из рецепта сахар, хлеб получится менее сладким, но всё равно очень вкусным.

Ингредиенты:

Спелые бананы — 2-3 шт.

Сливочное масло — 110 г.

Сахар — 220 г.

Яйца — 2 шт.

Ваниль — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка.

Мука — 280-290 г.

Грецкие орехи очищенные — 10 шт.

Приготовление:

Размягчённое масло взбить с сахаром до однородной массы. Добавить яйца и ваниль. Перемешать. Бананы раздавить вилкой и добавить в тесто. В отдельное миске смешать просеянную муку и разрыхлитель с солью. Добавить смесь в тесто. Орехи нарезать, добавить в тесто. Перемешать. Несколько орехов оставить для украшения. Выложить тесто в смазанную сливочным или растительным маслом форму для выпечки. Сверху выложите орешки. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке 1 час 15 минут. Проверьте готовность зубочисткой или спичкой — она должна быть сухой. Готовый хлеб выньте из духовки и дайте отдохнуть около 20 минут. Нарежьте кусочками и подавайте.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik.