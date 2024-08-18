Рецепт пышного бананового хлеба с грецкими орехами

Банановый хлеб - вкусное и ароматное лакомство для чаепития или дневного перекуса. Готовится выпечка около двух часов. Для рецепта советуем брать спелые, но не переревшие бананы, чтобы хлеб не потемнел, а сохранил нежный желтоватый цвет. По желанию можно добавить в него цукаты или изюм. Если убрать из рецепта сахар, хлеб получится менее сладким, но всё равно очень вкусным.
Ингредиенты:
- Спелые бананы — 2-3 шт.
- Сливочное масло — 110 г.
- Сахар — 220 г.
- Яйца — 2 шт.
- Ваниль — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка.
- Мука — 280-290 г.
- Грецкие орехи очищенные — 10 шт.
Приготовление:
- Размягчённое масло взбить с сахаром до однородной массы. Добавить яйца и ваниль. Перемешать.
- Бананы раздавить вилкой и добавить в тесто.
- В отдельное миске смешать просеянную муку и разрыхлитель с солью. Добавить смесь в тесто.
- Орехи нарезать, добавить в тесто. Перемешать. Несколько орехов оставить для украшения.
- Выложить тесто в смазанную сливочным или растительным маслом форму для выпечки. Сверху выложите орешки.
- Выпекайте в разогретой до 180 С духовке 1 час 15 минут.
- Проверьте готовность зубочисткой или спичкой — она должна быть сухой.
- Готовый хлеб выньте из духовки и дайте отдохнуть около 20 минут. Нарежьте кусочками и подавайте.
Приятного аппетита!
Фото: Freepik.
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