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Простой рецепт бананового хлеба к чаю: просто смешайте все ингредиенты и выпекайте
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Рецепт пышного бананового хлеба с грецкими орехами

Простой рецепт бананового хлеба к чаю: просто смешайте все ингредиенты и выпекайте

Банановый хлеб - вкусное и ароматное лакомство для чаепития или дневного перекуса. Готовится выпечка около двух часов. Для рецепта советуем брать спелые, но не переревшие бананы, чтобы хлеб не потемнел, а сохранил нежный желтоватый цвет. По желанию можно добавить в него цукаты или изюм. Если убрать из рецепта сахар, хлеб получится менее сладким, но всё равно очень вкусным.

Ингредиенты:

  • Спелые бананы — 2-3 шт.
  • Сливочное масло — 110 г.
  • Сахар — 220 г.
  • Яйца — 2 шт.
  • Ваниль — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка.
  • Мука — 280-290 г.
  • Грецкие орехи очищенные — 10 шт.

Приготовление:

  1. Размягчённое масло взбить с сахаром до однородной массы. Добавить яйца и ваниль. Перемешать.
  2. Бананы раздавить вилкой и добавить в тесто.
  3. В отдельное миске смешать просеянную муку и разрыхлитель с солью. Добавить смесь в тесто.
  4. Орехи нарезать, добавить в тесто. Перемешать. Несколько орехов оставить для украшения.
  5. Выложить тесто в смазанную сливочным или растительным маслом форму для выпечки. Сверху выложите орешки.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке 1 час 15 минут.
  7. Проверьте готовность зубочисткой или спичкой — она должна быть сухой.
  8. Готовый хлеб выньте из духовки и дайте отдохнуть около 20 минут. Нарежьте кусочками и подавайте.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik.

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