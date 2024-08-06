Как приготовить бананы в кляре: пошаговый рецепт вкусного и оригинального десерта для всей семьи

Надоели конфеты, печенье, пряники и пирожные? Хотите попробовать что-то новое с чаем?
Есть десерт, который стоит попробовать каждому сладкоежке. Речь идёт о "бананах в кляре".
Это блюдо представляет собой небольшие "пирожки" с нежной фруктовой начинкой.
Лакомство отличается невероятно аппетитным видом, ярким вкусом и воздушностью. Домочадцы и гости будут в восторге от этого десерта.
Рецепт бананов в кляре:
- Возьмите пять бананов, очистите их и нарежьте кружочками. Желательно, чтобы бананы были достаточно твёрдыми. Мягкие бананы не подойдут для этого десерта.
- Подготовьте глубокую ёмкость, разбейте в неё одно яйцо, налейте 100 миллилитров молока, добавьте столовую ложку сахара и щепотку соли.
- Тщательно перемешайте содержимое и постепенно добавляйте просеянную муку. Потребуется шесть столовых ложек муки.
- Когда смесь станет однородной, добавьте одну чайную ложку уксуса и половину чайной ложки соды.
- Получившийся кляр используйте для обмакивания банановых кружочков.
Жарьте десерт во фритюре. Учтите, что каждый "пирожок" готовится очень быстро.
Фото: commons.wikimedia.org/Frank Vincentz (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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