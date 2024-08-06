Как приготовить бананы в кляре: пошаговый рецепт вкусного и оригинального десерта для всей семьи

Вкуснее конфет: бананы в кляре, которые покорят ваше сердце

Надоели конфеты, печенье, пряники и пирожные? Хотите попробовать что-то новое с чаем?

Есть десерт, который стоит попробовать каждому сладкоежке. Речь идёт о "бананах в кляре".

Это блюдо представляет собой небольшие "пирожки" с нежной фруктовой начинкой.

Лакомство отличается невероятно аппетитным видом, ярким вкусом и воздушностью. Домочадцы и гости будут в восторге от этого десерта.

Рецепт бананов в кляре:

Возьмите пять бананов, очистите их и нарежьте кружочками. Желательно, чтобы бананы были достаточно твёрдыми. Мягкие бананы не подойдут для этого десерта. Подготовьте глубокую ёмкость, разбейте в неё одно яйцо, налейте 100 миллилитров молока, добавьте столовую ложку сахара и щепотку соли. Тщательно перемешайте содержимое и постепенно добавляйте просеянную муку. Потребуется шесть столовых ложек муки. Когда смесь станет однородной, добавьте одну чайную ложку уксуса и половину чайной ложки соды. Получившийся кляр используйте для обмакивания банановых кружочков.

Жарьте десерт во фритюре. Учтите, что каждый "пирожок" готовится очень быстро.

Фото: commons.wikimedia.org/Frank Vincentz (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)