Купили связку бананов? Вот что её погубит раньше времени

Банан по праву считается одним из самых популярных фруктов в мире. Его любят взрослые и дети, добавляют в смузи, каши, десерты и даже используют в кулинарии как замену сахара или масла. Однако у банана есть одна особенность, которая часто вызывает недовольство: после покупки он очень быстро темнеет и теряет привлекательный вид. Всего несколько дней на кухонном столе — и ярко-жёлтая кожура покрывается коричневыми пятнами, а плод становится слишком мягким.

Чтобы этого избежать, существуют простые, но действенные приёмы. Эти методы не требуют дорогих приспособлений и подходят для повседневного использования.

Почему бананы темнеют так быстро

Процесс потемнения связан с выделением этилена — природного газа, который ускоряет созревание фруктов. У бананов его особенно много, поэтому они не только сами быстро дозревают, но и "подгоняют" соседние яблоки, груши и другие продукты. Именно поэтому хранить их вместе с другими фруктами нежелательно.

В тёплом и светлом помещении этилен выделяется активнее, и бананы темнеют буквально на глазах. Поэтому, если хочется сохранить их дольше свежими, важно правильно выбрать место и способ хранения.

Сравнение способов хранения