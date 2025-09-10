Бисквитный рулет с бананом: как десерт, похожий на объятия, вернёт вкус детства в вашу кухню

Хотите удивить близких вкусным и нежным десертом, который легко приготовить дома? Тогда этот рецепт бисквитного рулета с бананом — именно то, что вам нужно! Он получается пышным, ароматным и отлично подходит как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 1 стакан

Яйца — 4 шт.

Сахар — 1 стакан

Сода — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Жирные сливки (не менее 30%) — 200 мл

Сахарная пудра — 100 г

Бананы — 2 шт.

Как приготовить бисквитный рулет с бананом

Для пышного и мягкого бисквита все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если яйца только что из холодильника — положите их в теплую воду на 10 минут.

Тщательно вымойте яйца с помощью пищевой щетки и средств для мытья продуктов — на скорлупе могут быть бактерии. Вбейте яйца в миску и начните взбивать миксером, постепенно добавляя сахар. Взбивайте до светлой и пышной массы.

Просейте муку, добавьте соль и соду, которую предварительно погасите лимонным соком или уксусом. Аккуратно перемешайте тесто силиконовой лопаткой, чтобы сохранить воздушность массы. Тесто должно быть густым, но текучим.

Застелите противень (примерно 40x30 см) бумагой для выпечки и равномерно вылейте тесто. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте 20-30 минут до золотистой корочки.

Горячий бисквит аккуратно переверните вместе с бумагой на чистое полотенце, снимите бумагу и сверните рулетом по длинной стороне вместе с полотенцем. Оставьте остывать.

Приготовление начинки и сборка рулета

Для начинки используйте жирные сливки (не менее 30%) и сахарную пудру — она лучше растворяется и не мешает взбиванию. Взбивайте сливки миксером, постепенно добавляя пудру, когда сливки уже начнут держать мягкие пики. Взбивайте до плотной, устойчивой массы.

После остывания аккуратно разверните рулет, снимите полотенце и равномерно смажьте сливками. На один край выложите очищенные бананы, нарезанные на три части и выложенные ровно, чтобы не изгибались.

Сверните рулет, плотно завернув начинку, и срежьте неровные края. Украсьте по своему вкусу — например, посыпьте сахарной пудрой и добавьте свежую клубнику.

Отправьте рулет в холодильник минимум на пару часов, чтобы крем хорошо пропитал бисквит. После этого десерт готов к подаче.