Не печенье, но лучше: что скрывают кондитеры в этом торте

Хотите удивить близких нежным десертом, не тратя часы на готовку? Этот торт с бананами — идеальное решение! Он готовится из доступных продуктов, а слоёное тесто делает процесс максимально простым.

Ингредиенты

Слоёное тесто — 500 г

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Творог (от 5%) — 300 г

Сливочное масло — 180 г

Сахарная пудра — 180 г

Цедра 1/2 лимона

Ванилин — 1/2 ч. л.

Бананы — 2 шт.

Как приготовить

Разморозьте слоёное тесто в холодильнике. Раскатайте его в два прямоугольника толщиной 5 мм, слегка присыпьте сахарной пудрой. Выпекайте каждый корж при 200°C под грузом (например, под вторым противнем) около 20 минут. Дайте остыть.

Взбейте мягкое масло с сахарной пудрой и ванилином. Добавьте творог (если нужно — протрите через сито) и снова взбейте. Введите лимонную цедру — она придаст лёгкую свежесть.

На корж выложите часть крема, затем слой бананов. Повторите слои, накройте вторым коржом. Охладите 2 часа.

Подача: украсьте бананами, мятой и сахарной пудрой.