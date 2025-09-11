Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:25

Десерт без выпечки, который удивит даже гурманов — секрет в каждом слое

Банановый пудинг готовится из печенья и бананов за 45 минут по простому рецепту

Задумывались ли вы о том, как приготовить что-то вкусное и простое из обычных продуктов, не тратя весь вечер на кухне? Этот рецепт бананового пудинга — именно то, что нужно! Он готовится быстро, без выпечки, и подходит даже для новичков. Идеально для завершения ужина или семейного вечера. Давайте разберёмся шаг за шагом, как это сделать.

Ингредиенты

  • Бисквитное печенье: 100 г (подойдёт любое крошащееся: бисквитное, сахарное, песочное или даже овсяное).
  • Бананы: 1 шт. (спелые, для сладости).
  • Молоко: 500 мл (любой жирности).
  • Яичные желтки: 2 шт.
  • Сахар: 75 г.
  • Крахмал: 1 ст. л. (кукурузный или картофельный).
  • Пшеничная мука: 1 ст. л.
  • Ванилин: на кончике ножа (по вкусу).

Пошаговое приготовление

Возьмите печенье, которое легко крошится и нравится вам. Молоко подойдёт любое, крахмал тоже — кукурузный с горкой, картофельный без. В миске соедините сахар, крахмал, муку и ванилин. Перемешайте.

Нагрейте молоко до горячего. В сотейнике с толстым дном взбейте желтки венчиком и влейте четверть молока. Размешайте до однородности. По ложке всыпьте сухие ингредиенты в яично-молочную массу, тщательно вымешивая венчиком после каждой порции.

Хорошо перемешайте всю смесь. Поставьте на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. После закипания проварите пару минут, затем снимите с огня и остудите. Поломайте его руками или скалкой в пакете. Оставьте кусочки покрупнее или измельчите в крошку — как хотите.

Тонкими колечками. В стаканы или креманки насыпьте крошку печенья, сверху — слой банана, затем пудинг. Повторите слои. Уберите в холодильник на 30 минут. Сверху можно добавить взбитые сливки, безе, орехи, шоколад или ягоды.

