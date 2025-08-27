Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пирог с бананами
Пирог с бананами
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:39

Готовить за 45 минут: как испечь пирог, который оценят даже самые привередливые

Как приготовить банановый пирог: пошаговая инструкция от кулинаров

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и просто можно приготовить десерт, который станет настоящим украшением вашего стола? Банановый пирог в духовке — это именно то, что вам нужно! Этот пирог, похожий на шарлотку, но с бананами, идеально подходит даже для начинающих кулинаров. Его приготовление займет всего 45 минут, а результат приятно удивит!

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 180 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 100 г (по вкусу)
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Бананы — 1 шт. (можно больше)
  • Лимонная цедра — по вкусу
  • Ванилин — по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте все необходимые продукты. Обратите внимание на сладость ваших бананов — это поможет определить количество сахара. Тщательно промойте яйца и обсушите их. Вбейте яйца в миску, добавьте ванилин и начните взбивать на низкой скорости. Постепенно добавляйте сахар и увеличивайте скорость миксера. Взбивайте до получения пышной массы (около 5 минут).

Лимон нужно хорошо промыть с содой. Натрите цедру на мелкой терке, избегая белой части, чтобы не испортить вкус. Цедра придаст пирогу приятный аромат. Просейте муку и разрыхлитель в яичную массу, чтобы насытить тесто кислородом. Это сделает пирог более воздушным.

Аккуратно вмешайте муку в яичную массу с помощью силиконовой лопатки, чтобы не разрушить структуру. Тесто должно быть однородным и текучим. Выберите форму для выпечки (например, силиконовую размером 20*9 см). Если форма не силиконовая, застелите её пергаментом или смажьте маслом. Вылейте тесто в форму и уложите нарезанный банан срезом вверх.

Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог от 30 до 45 минут. Проверьте готовность, проткнув центр деревянной шпажкой — она должна выйти сухой. Остудите готовый пирог, выньте его из формы и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Этот банановый пирог — идеальный выбор для любого случая, и его легко приготовить в домашних условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как устранить излишнюю влажность в салате из минтая: совет кулинара сегодня в 4:48

Салат из минтая: как избежать распространенных ошибок при его приготовлении

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусный салат из минтая. Этот рецепт идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола!

Читать полностью » Шеф-повара добавляют яйцо в классический рецепт селёдки под шубой сегодня в 1:17

Сельдь под шубой вашего детства была другой: секрет вкуса, который забыли в XXI веке

Узнайте, как приготовить сельдь под шубой с яйцом — без моркови, но с идеальным вкусом. Секреты слоёв, маринованный лук и сочность, которая покорит всех гостей!

Читать полностью » Протеиновые батончики с арахисовой пастой: рецепт за 15 минут сегодня в 1:16

Всего 5 ингредиентов и 15 минут — лакомство выходит нежнее, чем магазинное

Полезные протеиновые батончики с шоколадом и арахисовым маслом: всего 15 минут готовки и минимум ингредиентов. Простое решение для сладкоежек и спортсменов.

Читать полностью » Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта сегодня в 0:27

Сочность и нежность: как свинина с ананасами покоряет сердца

Откройте секрет идеального ужина: свинина, запечённая с ананасами и сыром. Просто, сочно, бесподобно вкусно! Идеально для праздника и будней.

Читать полностью » Как приготовить сочные манты с мясом и картошкой: пошаговая инструкция сегодня в 0:12

Всего один ингредиент превращает обычные манты в кулинарный шедевр

Узнайте, как приготовить невероятно сочные манты с мясом и картошкой! Этот простой рецепт с маленькими хитростями гарантирует, что ваши гости будут в восторге.

Читать полностью » Осенний десерт: пудинг из батата и бриоши с ореховой корочкой сегодня в 0:12

Всего горсть орехов пекан и щепотка корицы — и семья в восторге

Пудинг из сладкого картофеля и пекана с кленовым сиропом и бурбоном — десерт, в котором уютная простота встречается с изысканным вкусом.

Читать полностью » El Español: тёмный шоколад с какао от 70% полезен для сердца, памяти и настроения вчера в 23:26

Не просто десерт: этот шоколад работает как суперфуд для сердца и мозга

Кардиолог объясняет, почему темный шоколад — это не просто десерт, а настоящий помощник для сердца, мозга и даже похудения. Как выбрать правильный и сколько можно есть — в материале.

Читать полностью » Химик Шубина: джус-боллы в бабл-ти могут содержать опасные красители и консерванты вчера в 22:26

Фруктовая видимость, сахарная реальность: бабл-ти оказался совсем не "легким"

Яркие джус-боллы из бабл-ти могут скрывать опасные добавки и шокирующее количество сахара. Эксперт объясняет, в чём их настоящая угроза.

Читать полностью »

Новости
Еда

Стейки из свинины с сыром и помидорами: пошаговая инструкция по запеканию
Садоводство

Растения обгорели на солнце: как спасти и избежать повторных ожогов – советы экспертов
Культура и шоу-бизнес

Зои Кравиц и Гарри Стайлс гуляли за руку по Риму — Page Six
Дом

Ткань, экокожа или дерево: что лучше подойдет вашей кровати
Красота и здоровье

Врач-травматолог Шелепов назвал способы облегчить боль в пояснице дома
Авто и мото

Во Франции количество частных автомобилей с радарами достигнет 300 к концу 2025 года — Межведомственный комитет по безопасности
Туризм

Бархатный сезон в Европе: особенности осеннего отдыха
Спорт и фитнес

Тренер NASM Джош Хоноре предложил комплекс 10х10 для тренировки рук и всего тела
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru