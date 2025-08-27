Готовить за 45 минут: как испечь пирог, который оценят даже самые привередливые

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и просто можно приготовить десерт, который станет настоящим украшением вашего стола? Банановый пирог в духовке — это именно то, что вам нужно! Этот пирог, похожий на шарлотку, но с бананами, идеально подходит даже для начинающих кулинаров. Его приготовление займет всего 45 минут, а результат приятно удивит!

Ингредиенты

Пшеничная мука — 180 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 100 г (по вкусу)

Разрыхлитель — 5 г

Бананы — 1 шт. (можно больше)

Лимонная цедра — по вкусу

Ванилин — по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте все необходимые продукты. Обратите внимание на сладость ваших бананов — это поможет определить количество сахара. Тщательно промойте яйца и обсушите их. Вбейте яйца в миску, добавьте ванилин и начните взбивать на низкой скорости. Постепенно добавляйте сахар и увеличивайте скорость миксера. Взбивайте до получения пышной массы (около 5 минут).

Лимон нужно хорошо промыть с содой. Натрите цедру на мелкой терке, избегая белой части, чтобы не испортить вкус. Цедра придаст пирогу приятный аромат. Просейте муку и разрыхлитель в яичную массу, чтобы насытить тесто кислородом. Это сделает пирог более воздушным.

Аккуратно вмешайте муку в яичную массу с помощью силиконовой лопатки, чтобы не разрушить структуру. Тесто должно быть однородным и текучим. Выберите форму для выпечки (например, силиконовую размером 20*9 см). Если форма не силиконовая, застелите её пергаментом или смажьте маслом. Вылейте тесто в форму и уложите нарезанный банан срезом вверх.

Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог от 30 до 45 минут. Проверьте готовность, проткнув центр деревянной шпажкой — она должна выйти сухой. Остудите готовый пирог, выньте его из формы и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Этот банановый пирог — идеальный выбор для любого случая, и его легко приготовить в домашних условиях.