Банановая кожура против химии: то, что обычно выбрасывают, может заменить целый арсенал средств

Запах бананов способен поднимать настроение. Секрет кроется не в самой мякоти, а в кожуре: именно она содержит триптофан — аминокислоту, стимулирующую выработку серотонина. Этот "гормон счастья" напрямую влияет на эмоциональный фон, делая человека более расслабленным и позитивным. Плод же такого эффекта не даёт. Но у банановой кожуры есть и другие удивительные свойства, о которых редко задумываются.

Авторы портала Daily Meal отмечают, что шкурка банана может стать основой для натурального и безопасного средства для уборки. Помимо этого, она помогает в уходе за кожей лица и даже справляется с бытовыми мелочами, где привычная бытовая химия не всегда уместна.

Сравнение: банановая кожура против бытовой химии