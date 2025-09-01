Банановые маффины, которые меняют представление о домашней выпечке

Хотите приготовить что-то быстрое, вкусное и ароматное? Банановые маффины — именно то, что нужно! Они получаются влажными, насыщенными и очень аппетитными. Благодаря спелым бананам выпечка приобретает особый вкус и нежную текстуру.

Что понадобится для маффинов?

3 спелых банана (с темной кожурой и пятнами)

200 г пшеничной муки

150 г сахара

100 г сливочного масла (размягченного)

2 яйца

2 чайные ложки разрыхлителя

Ванилин и соль — по вкусу

Как приготовить банановые маффины: пошаговая инструкция

Перед началом работы выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Бананы очистите и натрите на терке — так они сохранят красивую текстуру в тесте. Важно делать это непосредственно перед добавлением, чтобы бананы не потемнели.

В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышной и светлой массы.По одному введите яйца, тщательно перемешивая после каждого с помощью силиконовой лопатки. В итоге должна получиться однородная и жидковатая масса.

Добавьте натертые бананы в тесто и аккуратно перемешайте.Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте щепотку соли и ванилин. Перемешайте тесто до однородности.

Заполните силиконовые формы для маффинов (или формы с бумажными вкладышами) тестом примерно на две трети. Это важно, так как во время выпечки маффины увеличатся в объеме.

Разогрейте духовку до 180 °C (режим верх-низ). Выпекайте маффины около 25 минут, ориентируясь на золотистый цвет корочки. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

Полезные советы

Не используйте блендер для измельчения бананов — это сделает тесто серым и менее привлекательным.

Щепотка соли в тесте помогает раскрыть вкус выпечки.

Ванилин стоит добавлять очень аккуратно — он обладает сильным ароматом.

Из указанного количества продуктов получается 12 маффинов размером примерно 7×4 см — идеальный вариант для чаепития или перекуса в дороге. Остудите их, аккуратно выньте из форм и наслаждайтесь.