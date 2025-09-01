Банановые маффины, которые меняют представление о домашней выпечке
Хотите приготовить что-то быстрое, вкусное и ароматное? Банановые маффины — именно то, что нужно! Они получаются влажными, насыщенными и очень аппетитными. Благодаря спелым бананам выпечка приобретает особый вкус и нежную текстуру.
Что понадобится для маффинов?
- 3 спелых банана (с темной кожурой и пятнами)
- 200 г пшеничной муки
- 150 г сахара
- 100 г сливочного масла (размягченного)
- 2 яйца
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- Ванилин и соль — по вкусу
Как приготовить банановые маффины: пошаговая инструкция
Перед началом работы выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Бананы очистите и натрите на терке — так они сохранят красивую текстуру в тесте. Важно делать это непосредственно перед добавлением, чтобы бананы не потемнели.
В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышной и светлой массы.По одному введите яйца, тщательно перемешивая после каждого с помощью силиконовой лопатки. В итоге должна получиться однородная и жидковатая масса.
Добавьте натертые бананы в тесто и аккуратно перемешайте.Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте щепотку соли и ванилин. Перемешайте тесто до однородности.
Заполните силиконовые формы для маффинов (или формы с бумажными вкладышами) тестом примерно на две трети. Это важно, так как во время выпечки маффины увеличатся в объеме.
Разогрейте духовку до 180 °C (режим верх-низ). Выпекайте маффины около 25 минут, ориентируясь на золотистый цвет корочки. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки.
Полезные советы
- Не используйте блендер для измельчения бананов — это сделает тесто серым и менее привлекательным.
- Щепотка соли в тесте помогает раскрыть вкус выпечки.
- Ванилин стоит добавлять очень аккуратно — он обладает сильным ароматом.
Из указанного количества продуктов получается 12 маффинов размером примерно 7×4 см — идеальный вариант для чаепития или перекуса в дороге. Остудите их, аккуратно выньте из форм и наслаждайтесь.
