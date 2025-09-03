Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Лучший перекус для спортсменов и студентов

Диетологи: клетчатка и пектин в бананах улучшают пищеварение и работу кишечника

Бананы — один из самых популярных фруктов в мире. Они доступны круглый год, стоят недорого и при этом содержат целый набор полезных веществ. Учёные подтверждают: регулярное употребление бананов может положительно влиять на работу сердца, кишечника, уровень сахара в крови и даже спортивные показатели.

Польза для пищеварения

В среднем банане (около 150 г) содержится до 4,5 г клетчатки. Она не усваивается в тонком кишечнике и становится питательной основой для полезных бактерий толстой кишки. Кроме того, часть клетчатки представлена пектином, который помогает при запорах и может защищать от заболеваний кишечника.

Контроль сахара

Хотя в бананах достаточно углеводов, их гликемический индекс низкий — около 47. Это значит, что уровень сахара после их употребления повышается постепенно. В незрелых плодах дополнительно содержится резистентный крахмал: он не расщепляется в тонком кишечнике, а ферментируется в толстом, что также помогает контролировать глюкозу.

Поддержка сердца

Бананы — богатый источник калия, необходимого для работы сердца и сосудов. Один плод покрывает около 10% суточной нормы. Исследования показывают: достаточное потребление калия снижает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. В дополнение бананы содержат магний, ещё один важный элемент для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Чувствительность к инсулину

Незрелые бананы могут быть особенно полезны людям с инсулинорезистентностью. Резистентный крахмал, которым они богаты, помогает тканям лучше реагировать на инсулин, способствуя более эффективному усвоению сахара.

Антиоксидантная защита

Во фруктах присутствуют флавоноиды и амины — вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы. Они помогают замедлять процессы воспаления и старения, а также снижают риск хронических заболеваний.

Поддержка почек

Высокое содержание калия полезно и для почек. Регулярное включение бананов в рацион может снижать вероятность развития хронических заболеваний почек. Но людям с тяжёлой почечной недостаточностью стоит быть осторожными и обсуждать рацион с врачом.

Помощь спортсменам

Бананы часто рекомендуют как быстрый и удобный перекус перед тренировкой. В них есть лёгкие углеводы для энергии и электролиты (калий и магний), которые предотвращают судороги и помогают мышцам работать без перебоев. После нагрузок бананы способствуют более быстрому восстановлению.

Контроль аппетита

Растворимая клетчатка, которой богаты бананы, разбухает в желудке и дольше задерживает чувство насыщения. Поэтому бананы могут стать отличным перекусом между приёмами пищи или частью сытного смузи.

Итог

Бананы — универсальный продукт, который сочетает вкус, доступность и пользу. Они помогают поддерживать здоровье сердца, регулируют сахар, питают кишечник, защищают клетки от старения и дают энергию для активной жизни.

