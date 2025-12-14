Бананы под угрозой исчезновения: тревожный сценарий, о котором заговорили всерьёз

Бананы остаются одним из самых популярных фруктов в России, несмотря на то что страна практически полностью зависит от импорта этой продукции. При этом на протяжении многих лет вокруг культуры циркулируют тревожные прогнозы о возможном исчезновении бананов с мирового рынка из-за опасных заболеваний. Об этом сообщает издание RZN Online, анализируя данные ученых и комментарии профильных экспертов.

Грибковая угроза мировым плантациям

Основной причиной опасений специалисты называют грибок Fusarium oxysporum, вызывающий панамскую болезнь. В середине XX века это заболевание практически уничтожило сорт "гро-мишель", который тогда доминировал на рынке. После этого мировое производство было переориентировано на сорт "кавендиш", отличавшийся большей устойчивостью.

Однако ситуация изменилась с появлением нового штамма грибка TR4. Первые признаки угрозы для "кавендиша" ученые зафиксировали еще в 1990-е годы, но широкое внимание проблема привлекла значительно позже. Особенно активно о ней заговорили в 2010-х, когда заболевание стало распространяться за пределами Юго-Восточной Азии.

Почему заговорили об "исчезновении бананов"

Кульминацией опасений стало обнаружение TR4 в Южной Америке в 2019 году. Западные СМИ сообщали о закрытии плантаций в Колумбии и Гондурасе и указывали на риск переноса зараженной почвы между странами. Именно тогда в информационном пространстве закрепился образ "бананового апокалипсиса".

Тем не менее эксперты подчеркивают, что наиболее радикальные сценарии пока не реализовались. Бананы сорта "кавендиш" продолжают поставляться на мировые рынки, а ученые и аграрии работают над мерами защиты и селекцией более устойчивых растений.

Насколько это опасно для России

Как отмечают специалисты, TR4 действительно представляет серьезную угрозу из-за способности сохраняться в почве десятилетиями. Вместе с тем для России риски оцениваются как ограниченные. Это связано с жестким фитосанитарным контролем импортируемых партий и материалов, что снижает вероятность проникновения возбудителя на территорию страны.

Биологи подчеркивают, что фузариоз не является абсолютным приговором для культуры. С заболеванием борются с помощью фунгицидов и агротехнических мер, однако это повышает себестоимость продукции и может отражаться на конечных ценах для потребителей.

Возможность выращивания бананов в стране

На фоне глобальных рисков в России обсуждается идея собственного производства бананов. В июле правительство включило их в перечень сельскохозяйственной продукции, что открывает доступ к мерам господдержки. Эксперты считают наиболее перспективными регионами Краснодарский край и Ставрополье.

При этом подчеркивается, что промышленное выращивание возможно только в высокотехнологичных теплицах. Реальные результаты подобных проектов, по оценкам специалистов, можно ожидать не ранее 2026 года.