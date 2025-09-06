Быстрый банановый чизкейк без духовки: десерт за 3 часа без лишних усилий

Хотите узнать, как приготовить нежный и освежающий десерт без духовки? Банановый чизкейк — отличный выбор для жарких летних дней. Он готовится быстро, из доступных ингредиентов и обязательно понравится всей семье.

Ингредиенты

Песочное печенье — 200 г (можно использовать покупное или домашнее)

Сливочное масло — 80 г

Творог — 200 г (лучше с жирностью около 9%)

Сметана — 100 г (20% жирности)

Желатин — 10 г

Вода — 100 мл

Бананы — 2 шт. (спелые, но не перезревшие)

Сахар — 50 г

Пошаговый рецепт

Подготовьте продукты. Для основы подойдёт любое песочное печенье — например, "Юбилейное" или "Топленое молоко". Творог и сметану выбирайте качественные, без растительных заменителей.

Измельчите печенье в крошку любым удобным способом: блендером, скалкой или руками. Растопите сливочное масло и слегка остудите. Затем смешайте масло с крошкой до однородной массы. Возьмите разъёмную форму диаметром примерно 18 см. Выложите в неё основу, тщательно утрамбуйте, можно сделать бортики из крошки по краям. Отправьте форму в холодильник.

Приготовьте желатин, следуя инструкции: залейте его кипятком, размешайте до полного растворения и остудите до комнатной температуры. В чаше блендера соедините творог, сметану, сахар и очищенные бананы. Измельчите всё до однородного пюре. Если блендера нет, просто тщательно перемешайте ингредиенты вручную.

Влейте желатин в творожно-банановую смесь, хорошо перемешайте. Вылейте начинку на основу в форме и уберите в холодильник минимум на 3-4 часа, чтобы чизкейк застыл.

Аккуратно извлеките чизкейк из формы, снимите плёнку. По желанию украсьте его банановыми дольками, орехами, растопленным шоколадом или карамелью. Наслаждайтесь!

Советы для идеального чизкейка