Банановый кекс: простота, которая покоряет сердца и радует вкусы

Захотелось домашней выпечки, но нет времени на сложные рецепты? Банановый кекс — идеальный вариант! Он получается невероятно мягким, воздушным и ароматным, а готовится из самых простых ингредиентов. Если украсить его кремом или глазурью, такой десерт не стыдно подать даже к праздничному столу.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 230 г

Бананы (мякоть) — 200 г

Сливочное масло — 120 г

Молоко — 150 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 250 г

Разрыхлитель — 7 г

Ванильный сахар — 5 г

Как приготовить

Достаньте из холодильника масло, яйца и молоко — они должны быть комнатной температуры. Бананы лучше взять переспелые: они слаще и придадут кексу насыщенный вкус.

Взбейте мягкое масло до пышности (не более 3 минут, иначе оно расслоится). Постепенно добавляйте сахар и молоко, продолжая взбивать. Разомните бананы вилкой (небольшие кусочки допустимы — они добавят текстуру). Введите банановое пюре в тесто, перемешайте. Добавляйте яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого. Просеянную муку с разрыхлителем вводите порциями — тесто должно получиться густым, но текучим.

Вылейте тесто в смазанную форму. Выпекайте при 180°C 30-40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте кексу остыть, посыпьте сахарной пудрой — и можно подавать!

Советы