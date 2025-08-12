Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:16

Банановый кекс: простота, которая покоряет сердца и радует вкусы

Рецепт бананового кекса: шаги приготовления и советы от кулинаров

Захотелось домашней выпечки, но нет времени на сложные рецепты? Банановый кекс — идеальный вариант! Он получается невероятно мягким, воздушным и ароматным, а готовится из самых простых ингредиентов. Если украсить его кремом или глазурью, такой десерт не стыдно подать даже к праздничному столу.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 230 г
  • Бананы (мякоть) — 200 г
  • Сливочное масло — 120 г
  • Молоко — 150 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 250 г
  • Разрыхлитель — 7 г
  • Ванильный сахар — 5 г

Как приготовить

Достаньте из холодильника масло, яйца и молоко — они должны быть комнатной температуры. Бананы лучше взять переспелые: они слаще и придадут кексу насыщенный вкус.

Взбейте мягкое масло до пышности (не более 3 минут, иначе оно расслоится). Постепенно добавляйте сахар и молоко, продолжая взбивать. Разомните бананы вилкой (небольшие кусочки допустимы — они добавят текстуру). Введите банановое пюре в тесто, перемешайте. Добавляйте яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого. Просеянную муку с разрыхлителем вводите порциями — тесто должно получиться густым, но текучим.

Вылейте тесто в смазанную форму. Выпекайте при 180°C 30-40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте кексу остыть, посыпьте сахарной пудрой — и можно подавать!

Советы

  • Хотите меньше сахара? Переспелые бананы уже очень сладкие, так что норму можно сократить.
  • Для праздника украсьте кекс шоколадной глазурью или взбитыми сливками.
  • Храните в герметичной упаковке — он останется мягким 2-3 дня.

