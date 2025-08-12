Банановый кекс: простота, которая покоряет сердца и радует вкусы
Захотелось домашней выпечки, но нет времени на сложные рецепты? Банановый кекс — идеальный вариант! Он получается невероятно мягким, воздушным и ароматным, а готовится из самых простых ингредиентов. Если украсить его кремом или глазурью, такой десерт не стыдно подать даже к праздничному столу.
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 230 г
- Бананы (мякоть) — 200 г
- Сливочное масло — 120 г
- Молоко — 150 мл
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 250 г
- Разрыхлитель — 7 г
- Ванильный сахар — 5 г
Как приготовить
Достаньте из холодильника масло, яйца и молоко — они должны быть комнатной температуры. Бананы лучше взять переспелые: они слаще и придадут кексу насыщенный вкус.
Взбейте мягкое масло до пышности (не более 3 минут, иначе оно расслоится). Постепенно добавляйте сахар и молоко, продолжая взбивать. Разомните бананы вилкой (небольшие кусочки допустимы — они добавят текстуру). Введите банановое пюре в тесто, перемешайте. Добавляйте яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого. Просеянную муку с разрыхлителем вводите порциями — тесто должно получиться густым, но текучим.
Вылейте тесто в смазанную форму. Выпекайте при 180°C 30-40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте кексу остыть, посыпьте сахарной пудрой — и можно подавать!
Советы
- Хотите меньше сахара? Переспелые бананы уже очень сладкие, так что норму можно сократить.
- Для праздника украсьте кекс шоколадной глазурью или взбитыми сливками.
- Храните в герметичной упаковке — он останется мягким 2-3 дня.
