Один жест — и никакой сальмонеллы: как правильно обращаться с бананами
Банан кажется безопасным: его кожуру всё равно снимают, а значит, зачем его мыть? Однако это — опасное заблуждение. Специалист в области пищевых технологий Тамика Симс в беседе с Mirror рассказала, почему фрукты с несъедобной кожурой нужно мыть не меньше, чем яблоки или виноград.
"Даже бананы нужно мыть"
"Даже если это кажется нелогичным, сначала бананы следует вымыть", — подчёркивает Симс.
Причина — простая: грязь, бактерии и пестициды, находящиеся на кожуре, легко попадают на руки при очистке, а с рук — в рот. Это увеличивает риск пищевого отравления и заражения болезнетворными микроорганизмами.
Что может быть на немытой кожуре?
Среди потенциально опасных загрязнителей:
- бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерия;
- грязь, пыль и микроскопические частицы мусора;
- остатки пестицидов, применяемые при выращивании.
Употребление фруктов, не прошедших даже элементарной обработки, связано с риском не только отравлений, но и развития хронических заболеваний.
К каким болезням это может привести?
Симс предупреждает, что регулярное воздействие пестицидов может увеличить риск развития:
- аутизма (при системном контакте в раннем возрасте);
- гипертонии и диабета;
- деменции и некоторых форм рака.
Как правильно мыть фрукты с кожурой?
Эксперт рекомендует:
- использовать чистую проточную воду (без мыла и моющих средств);
- при необходимости — мягкую щётку (для цитрусовых, картофеля, дыни);
- обязательно мыть руки до и после очистки фруктов.
Даже если кожуру вы не едите, всё, что на ней, может попасть в организм — через руки, нож или даже поверхность стола.
