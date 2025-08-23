Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Один жест — и никакой сальмонеллы: как правильно обращаться с бананами

Пищевой технолог назвала последствия употребления фруктов с остатками пестицидов

Банан кажется безопасным: его кожуру всё равно снимают, а значит, зачем его мыть? Однако это — опасное заблуждение. Специалист в области пищевых технологий Тамика Симс в беседе с Mirror рассказала, почему фрукты с несъедобной кожурой нужно мыть не меньше, чем яблоки или виноград.

"Даже бананы нужно мыть"

"Даже если это кажется нелогичным, сначала бананы следует вымыть", — подчёркивает Симс.

Причина — простая: грязь, бактерии и пестициды, находящиеся на кожуре, легко попадают на руки при очистке, а с рук — в рот. Это увеличивает риск пищевого отравления и заражения болезнетворными микроорганизмами.

Что может быть на немытой кожуре?

Среди потенциально опасных загрязнителей:

  • бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерия;
  • грязь, пыль и микроскопические частицы мусора;
  • остатки пестицидов, применяемые при выращивании.

Употребление фруктов, не прошедших даже элементарной обработки, связано с риском не только отравлений, но и развития хронических заболеваний.

К каким болезням это может привести?
Симс предупреждает, что регулярное воздействие пестицидов может увеличить риск развития:

  • аутизма (при системном контакте в раннем возрасте);
  • гипертонии и диабета;
  • деменции и некоторых форм рака.

Как правильно мыть фрукты с кожурой?
Эксперт рекомендует:

  • использовать чистую проточную воду (без мыла и моющих средств);
  • при необходимости — мягкую щётку (для цитрусовых, картофеля, дыни);
  • обязательно мыть руки до и после очистки фруктов.

Даже если кожуру вы не едите, всё, что на ней, может попасть в организм — через руки, нож или даже поверхность стола.

Заготовка томатов: замороженные кубики пюре сохраняют витамины и вкус сегодня в 14:49

Экономим время и деньги зимой: кубики томатов вместо покупных соусов

Узнайте, как быстро и просто заморозить летние помидоры в удобные кубики, чтобы зимой наслаждаться их вкусом в супах, соусах и запеканках.

Читать полностью » Один помидор в день защищает сосуды и ускоряет снижение веса — эксперт сегодня в 14:44

Хотите похудеть без диет? Достаточно одного помидора в день

Эндокринолог объяснил, как всего один помидор в день помогает похудеть, снизить давление и укрепить сердце. Но есть и противопоказания.

Читать полностью » Диетолог объяснил, как правильно сочетать фрукты для салата без вреда для здоровья сегодня в 14:41

Сладкое с кислым — взрыв для ЖКТ: что нельзя класть в один салат

Не все фруктовые салаты одинаково полезны. Диетолог объяснила, какие комбинации вызывают брожение и тяжесть, а какие действительно помогают пищеварению.

Читать полностью » Полный отказ от соли не менее вреден, чем её избыток — кардиолог сегодня в 14:17

Опасность на тарелке: не соль, а скрытый натрий убивает сосуды

Кардиолог объяснил, почему полный отказ от соли может быть опасен. Настоящий вред для сердца несёт скрытый натрий из фастфуда и полуфабрикатов.

Читать полностью » Врач назвал продукты, разрушающие печень сильнее алкоголя сегодня в 14:16

Алкоголь ни при чём: как печень разрушают даже безобидные продукты

Некоторые продукты разрушают печень так же, как алкоголь. Врач назвала сладости, фастфуд и даже рыбу, которые могут привести к циррозу.

Читать полностью » Рецепт пирога с помидорами и сыром на песочном тесте от кулинаров сегодня в 14:13

Секрет универсальной закуски: блюдо, которое не стыдно подать гостям и не жаль съесть в одиночку

Ароматный пирог с томатами и сыром на песочном тесте — проще не бывает! Узнайте секрет идеальной выпечки, которая покорит ваших гостей и станет любимым блюдом семьи.

Читать полностью » Диетолог назвал зелёный смузи идеальным вариантом завтрака сегодня в 14:11

Организм скажет "спасибо": завтрак, который превращает утро в лёгкий старт

Диетолог раскрыла неожиданный рецепт идеального завтрака. Зелёный смузи не только насыщает, но и улучшает микрофлору, помогая зарядиться энергией на день.

Читать полностью » Как приготовить макароны с красной рыбой аль денте сегодня в 14:01

Аромат Италии на вашей кухне: соус, ради которого забываешь обо всем на свете

Нежнейшие макароны с красной рыбой в сливочном соусе всего за 30 минут. Простой рецепт для идеального ужина на двоих, который впечатлит вашу вторую половинку.

Читать полностью »

