Один жест — и никакой сальмонеллы: как правильно обращаться с бананами

Банан кажется безопасным: его кожуру всё равно снимают, а значит, зачем его мыть? Однако это — опасное заблуждение. Специалист в области пищевых технологий Тамика Симс в беседе с Mirror рассказала, почему фрукты с несъедобной кожурой нужно мыть не меньше, чем яблоки или виноград.

"Даже бананы нужно мыть"

"Даже если это кажется нелогичным, сначала бананы следует вымыть", — подчёркивает Симс.

Причина — простая: грязь, бактерии и пестициды, находящиеся на кожуре, легко попадают на руки при очистке, а с рук — в рот. Это увеличивает риск пищевого отравления и заражения болезнетворными микроорганизмами.

Что может быть на немытой кожуре?

Среди потенциально опасных загрязнителей:

бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерия;

грязь, пыль и микроскопические частицы мусора;

остатки пестицидов, применяемые при выращивании.

Употребление фруктов, не прошедших даже элементарной обработки, связано с риском не только отравлений, но и развития хронических заболеваний.

К каким болезням это может привести?

Симс предупреждает, что регулярное воздействие пестицидов может увеличить риск развития:

аутизма (при системном контакте в раннем возрасте);

гипертонии и диабета;

деменции и некоторых форм рака.

Как правильно мыть фрукты с кожурой?

Эксперт рекомендует:

использовать чистую проточную воду (без мыла и моющих средств);

при необходимости — мягкую щётку (для цитрусовых, картофеля, дыни);

обязательно мыть руки до и после очистки фруктов.

Даже если кожуру вы не едите, всё, что на ней, может попасть в организм — через руки, нож или даже поверхность стола.