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Каноист Коровашков: МОК специально убрал сильнейших спортсменов
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  • Опубликована вчера в 23:59

Каноист Коровашков заявил, что МОК не допустил к ОИ сильных спортсменов специально

Каноист Коровашков: МОК специально убрал сильнейших спортсменов

Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпийских играх-2024 самых сильных российских спортсменов специально. Таким мнением поделился каноист Алексей Коровашков.

Он добавил, что наши атлеты будут стремиться выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе через четыре года.

"Нашу двойку с Иваном Штылем разбили из-за того, что мы претендовали только на золото. МОК сделал это специально, они убирали специально сильнейших спортсменов", — цитирует Коровашкова РИА Новости Спорт, ссылаясь на пресс-конференцию атлета в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Напомним, что Олимпийские игры завершились 11 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Фото: flickr. com/Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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