Каноист Коровашков заявил, что МОК не допустил к ОИ сильных спортсменов специально

Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпийских играх-2024 самых сильных российских спортсменов специально. Таким мнением поделился каноист Алексей Коровашков.
Он добавил, что наши атлеты будут стремиться выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе через четыре года.
"Нашу двойку с Иваном Штылем разбили из-за того, что мы претендовали только на золото. МОК сделал это специально, они убирали специально сильнейших спортсменов", — цитирует Коровашкова РИА Новости Спорт, ссылаясь на пресс-конференцию атлета в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Напомним, что Олимпийские игры завершились 11 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.
Фото: flickr. com/Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
Иран планирует взвешенный ответ на убийство Исмаила Хании
Советник президента Ирана Масуд Пезешкиан Али Асгар Шафииян в интервью газете Washington Post заявил, что ответ Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на его территории будет тщательно продуманным и взвешенным.
Оппозиция Молдавии критикует блокировку ресурсов "ПСБ"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила неодобрение попыткой центральных властей Молдавии помешать реализации социального проекта, предусматривающего доплаты бюджетникам в автономии и других регионах республики.
Диетолог Соломатина: курящим людям важно употреблять отвар шиповника
Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала курящим людям отвар шиповника как источник антиоксидантов и витамина С, который уничтожается в организме под воздействием табачного дыма.
Выставка всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024" стартовала в Москве 12 августа
В Москве, в Новой Третьяковке, открылась выставка финалистов Всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024".