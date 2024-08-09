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  • Опубликована сегодня в 16:06

ФК "Барселона" начала заниматься сервисом по доставке еды

ФК "Барселона" запустила проект по доставке еды

Сервис по доставке еды запустило руководство испанского футбольного клуба "Барселона". В меню есть бургер "125-летие" и сэндвич "Масия".

Клуб начат сотрудничать с латиноамериканской компанией. Теперь каталонскую кухню будут продвигать в семи мексиканских городах. Цены в приложении будут в песо, пишет "Матч ТВ".

Отметим, что сервис называется "Barça burgers". Цены на мясные бургеры в сервисе по доставке еды варьируются от 120 до 180 долларов.

Фото: unsplash.com/Armando Ascorve Morales armandoascorve (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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