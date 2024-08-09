В Белграде построят музей Новака Джоковича

Музей теннисиста Новака Джоковича появится в Белграде. Об этом официально сообщил президент Сербии Александар Вучич.

Он снова отметил значимость Новака Джоковича в истории не только сербского, но и мирового спорта.

"Знаете ли вы, насколько он популярен, скажем, в Китае? Если вы подарите ракетку Джоковича китайскому чиновнику, он не сможет ее принять, потому что это считается слишком ценным подарком", — цитирует Вучича "Матч ТВ".

Власти Белграда планируют, что музей станет важной достопримечательностью города и будет привлекать туристов.

Фото: .flickr.com/Yann Caradec (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).