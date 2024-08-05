Как самим отполировать лобовое стекло? Рассказал эксперт

Чтобы устранить потертости на лобовом стекле, эксперт рекомендует внимательно подойти к выбору полировальной пасты, правильно определить её номер и состав, подходящий для определенного уровня износа.
Первым делом нужно тщательно очистить стекло от загрязнений и остатков старых средств.
Важно, что использование неправильной пасты может только усугубить ситуацию. Процесс требует точности и терпения. Чтобы хорошо отполировать стекло, а не заменить на новое, нужно обратить внимание на технику полировки, быть точным и терпеливым.
Эксперт, слова которого приводит rusargument.ru, отметил, что полировка лобового стекла — трудоемкое занятие, требующее много времени. Именно поэтому профессионалы часто рекомендуют проводить полировку в специализированных мастерских.
Фото: flickr.com/cogdogblog (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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