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Эксперт рассказал, как самостоятельно отполировать лобовое стекло
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  • Опубликована сегодня в 0:18

Как самим отполировать лобовое стекло? Рассказал эксперт

Эксперт рассказал, как самостоятельно отполировать лобовое стекло

Чтобы устранить потертости на лобовом стекле, эксперт рекомендует внимательно подойти к выбору полировальной пасты, правильно определить её номер и состав, подходящий для определенного уровня износа.

Первым делом нужно тщательно очистить стекло от загрязнений и остатков старых средств.

Важно, что использование неправильной пасты может только усугубить ситуацию. Процесс требует точности и терпения. Чтобы хорошо отполировать стекло, а не заменить на новое, нужно обратить внимание на технику полировки, быть точным и терпеливым.

Эксперт, слова которого приводит rusargument.ru, отметил, что полировка лобового стекла — трудоемкое занятие, требующее много времени. Именно поэтому профессионалы часто рекомендуют проводить полировку в специализированных мастерских.

Фото: flickr.com/cogdogblog (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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