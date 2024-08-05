Трамп заявил, что Иран атакует Израиль вечером 5 августа

Экс-лидер США и нынешний кандидат в президенты Штатов Дональд Трамп заявил, что слышал о наподении Ирана на Израиль вечером 5 августа.
"Сегодня вечером будет атака со стороны Ирана. В этом нет никакой секретной информации. Я слышал, что Израиль атакуют сегодня вечером", — заявил Трамп стримеру Эдину Россу.
По словам бывшего американского лидера, в случае его руководства администрацией США, он бы не допустил такого уровня эскалации на Ближнем Востоке. Резкое обострение ситуации там началось после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Также на это повлияла ликвидация в Бейруте командира военного крыла движения "Хезболлах" Фуада Шокра, пишет ТАСС.
Фото: .flickr.com/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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