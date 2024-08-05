Пловчиха Алонсо ночевала не в Олимпийской деревне, за это ее выгнали оттуда

Пловчиху из Парагвая Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за то, что она переночевала в другом месте. Это нарушение правил.

Олимпийский комитет Парагвая таким образом наказал пловчиху, сообщает издание AS.

Алонсо было отправлено письмо, в котором комитет потребовал немедленно покинуть олимпийскую деревню, поскольку ее пребывание там после произошедшего "создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая".

Алонсо второй раз участвовала в Олимпиаде, но завоевать медали не смогла. Она приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем, где заняла шестое место. После этого девушка заявила, что заканчивает профессиональную карьеру.

Золото Олимпиады на этой дистанции досталось Торри Хаски из США, серебро — ее соотечественнице Гретхен Уолш, а бронзу взяла пловчиха из КНР Чжан Юфэй.

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