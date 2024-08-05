Глава Дагестана возмущен судейством на матче "Динамо" Махачкала и "Пари НН"

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов возмутился судейством матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН, назвав его оскорбительным.
По словам политика, решения арбитра Яна Бобровского привели всех в недоумение.
"Решения Яна Бобровского, мягко говоря, привели в недоумение не только зрителей, но и опытных спортивных экспертов. Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти", — написал Меликов в Telegram-канале.
По его словам, дагестанская сборная в кратчайшие сроки вышла в РПЛ, однако такое поведение и судьи, и команды гостей -оскорбление. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу "Пари НН".
Фото: commons. wikimedia.org/Akhemen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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