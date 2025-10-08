От Антальи до Парижа — стоп: куда теперь нельзя будет летать россиянам

Российским туристам могут временно запретить отдыхать в странах НАТО, включая Турцию — с такой инициативой выступило общественное движение "Ветераны России". Предложение направлено в Госдуму и, по словам авторов, должно сократить отток валюты за рубеж и стимулировать развитие отечественного туризма.

Суть инициативы

В документе говорится о временном запрете продажи туров в государства, входящие в НАТО: Турцию, Францию, Германию и другие страны, которые общественники называют "агрессивно настроенными" по отношению к России.

"Эта мера позволит сократить финансовые потоки россиян за рубежом и обезопасить граждан от возможных происшествий", — пояснил председатель движения Ильдар Резяпов.

По его словам, поездки в страны альянса могут представлять опасность: существует риск ареста, вербовки или давления на убеждения российских граждан. Он также подчеркнул, что на долю НАТО приходится около 67% мировых военных расходов, что, по мнению инициаторов, подтверждает "воинственный характер блока".

Исключения из запрета

Авторы предлагают сделать исключения для тех россиян, кто выезжает за границу по личным или гуманитарным причинам — на лечение, учебу или для посещения близких родственников.

Ограничение, по их задумке, должно действовать до окончания специальной военной операции, после чего турпоток в Европу и США может быть возобновлён.

Аргументы сторонников

Сторонники инициативы уверены, что временный отказ от зарубежных поездок принесёт экономическую пользу внутри страны. По их мнению, миллиарды рублей, ежегодно вывозимые туристами за границу, можно будет направить на развитие отечественных курортов.

"Необходимо развивать систему "всё включено”, регулировать цены и улучшать инфраструктуру, чтобы российские курорты стали полноценной альтернативой Анталье или Кипру", — отметил Ильдар Резяпов.

Контекст и последствия

Турция уже много лет остаётся главным направлением для российских туристов — ежегодно её посещают миллионы россиян. По данным Ассоциации туроператоров, в 2024 году Турция занимала первое место по числу поездок из России, опережая ОАЭ, Египет и Таиланд.

Предложение "Ветеранов России" может существенно изменить рынок: туроператорам придётся переориентироваться на внутренние направления — Сочи, Крым, Кавказские Минеральные Воды и Байкал. Эксперты отмечают, что такие меры потребуют серьёзных инвестиций в гостиничную и транспортную инфраструктуру, иначе внутренний отдых не сможет конкурировать с зарубежным по уровню сервиса.

В то же время инициатива вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсетей. Одни считают её логичной мерой в условиях политической напряжённости, другие — ограничением свободы передвижения и права на выбор.

А что если закон примут?

Если документ будет одобрен, туроператоры обязаны будут прекратить продажу путёвок в страны НАТО. Самостоятельные поездки (например, через бронирование авиабилетов и гостиниц без участия турагентств) формально могут остаться возможными, однако механизм контроля пока не определён.

По словам юристов, для реализации подобного запрета потребуется внесение поправок в закон "Об основах туристской деятельности". Это потребует как минимум нескольких месяцев и широкой юридической проработки.