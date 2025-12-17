Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вейп
© Pexels by Renz Macorol is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:02

Табачные витрины у транспорта уходят в прошлое: закон ударит по самым доступным точкам продаж

Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках — Известия

Продажа табачной и никотинсодержащей продукции в местах ожидания транспорта вскоре окажется под запретом. Законодатели считают, что такие точки торговли повышают доступность сигарет и вейпов и создают дополнительные риски для здоровья пассажиров. Об этом сообщает издание "Известия".

Какое решение приняла Госдума

Госдума 17 декабря во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий продажу табачных изделий и вейпов на остановках общественного транспорта. Документ опубликован в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента и вносит изменения в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Изначально законопроект предусматривал запрет торговли табачной и никотинсодержащей продукцией на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. Ко второму чтению перечень был расширен за счет остановочных пунктов городского и пригородного транспорта.

Что именно попадает под запрет

Согласно принятым поправкам, на остановках запрещается продажа сигарет, вейпов, устройств для потребления никотина, а также кальянов. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что такое расширение ограничений является частью уже действующей политики в сфере охраны здоровья.

"Логичным продолжением системного подхода при реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, является расширение запрета розничной торговли табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановочные пункты всех видов общественного транспорта <…> городского и пригородного сообщения", — указано в документе.

Исключения и позиция руководства ГД

При этом в законе предусмотрено исключение. Запрет не будет применяться в случаях, когда торговая точка на остановке является единственным местом в городе, где осуществляется продажа табачной и никотинсодержащей продукции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятое решение, указал на социальную значимость меры. "Остановки общественного транспорта — это места большого скопления людей. Продажа там вейпов и сигарет приводит к повышению их доступности для граждан, в первую очередь для молодежи, а также увеличивает риск пассивного курения", — написал он в своем канале, добавив, что закон "направлен на защиту здоровья наших граждан".

Когда закон вступит в силу

Принятый документ начнет действовать с 1 сентября 2026 года. До этого момента участникам рынка предстоит привести торговлю в соответствие с новыми требованиями.

