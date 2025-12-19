Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:19

Рекламу магических услуг могут выключить из эфира: Госдума готовит запрет на астрологов и медиумов

Законопроект о запрете рекламы эзотерики внесли в Госдуму - Останина

Реклама эзотерических практик может оказаться под запретом уже в ближайшем парламентском цикле — в Госдуме готовят документ, который должен отрезать такой рынок от публичного продвижения. В основе инициативы — тезис о том, что оккультные услуги причиняют гражданам ущерб и требуют более жёсткого регулирования. Об этом сообщает ТАСС.

Когда законопроект могут рассмотреть

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг сейчас находится на стадии доработки. По словам главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ), нижняя палата может рассмотреть его в весеннюю сессию.

Останина уточнила, что документ уже внесён в Госдуму и сейчас дополняется с учётом согласований. По её словам, инициаторы рассчитывают вынести проект на обсуждение именно весной, поскольку уже получены согласования от нескольких профильных министерств.

Что именно предлагают запретить

Депутат заявила, что речь идёт о запрете рекламы "магических услуг", включая предложения медиумов, астрологов, нумерологов и других, кто позиционирует себя как "провидцы". Останина сослалась на оценку президента России Владимира Путина, который во время "Итогов года" заявил, что оккультные услуги и "всякие колдуны" наносят ущерб гражданам, и с этим необходимо бороться.

"Мы предложили запретить рекламу магических услуг: услуг медиумов, астрологов, нумерологов и прочих, считающих себя провидцами. Президент правильно сказал, что это абсолютный бред и ущерб нашим гражданам, поскольку рынок таких услуг составляет 2 миллиарда рублей", — сказала Нина Останина.

ОКВЭД и статус "легитимной" деятельности

Отдельно Останина указала на то, что для деятельности астрологов и медиумов в России предусмотрены коды ОКВЭД. По её словам, это воспринимается как проблема, поскольку создаёт видимость легитимного профессионального статуса для подобных услуг.

"На этом мы поставим точку. Министерство согласно с нами, что надо исключить из ОКВЭД как легитимный вид профессиональной деятельности", — подчеркнула Нина Останина.

Реклама оккультных услуг и позиция президента

На прямой линии "Итоги года" президент России Владимир Путин также высказался о рекламе оккультных ритуалов и магических услуг. По его словам, подобные практики вводят людей в заблуждение, и с их продвижением необходимо бороться.

"Сатанизм, оккультные услуги, колдуны — это бред", — сказал президент России.

