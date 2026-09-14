Запретить ИИ детям оказалось недостаточно: школьникам придется освоить совсем другой навык

Запрет на использование нейросетей в начальной школе не решит проблему качества обучения, так как детям необходимо прививать навыки работы с современными технологиями. Об этом педагог-психолог Варвара Кокурина рассказала в комментарии изданию NewsInfo.

Ранее методические рекомендации Минпросвещения исключили применение нейросетей в начальной школе. В средних классах ИИ разрешат использовать для поиска информации и проверки гипотез.

Специалист подчеркнула, что искусственный интеллект следует воспринимать как инструмент, эффективность которого напрямую зависит от целей пользователя. По ее словам, алгоритмы могут стать отличным подспорьем для быстрого поиска ответов на сложные вопросы об устройстве мира, однако бездумное копирование готовых решений ведет к интеллектуальному регрессу.

Проблемы подготовки будущих специалистов часто связывают именно с попытками заменить собственные когнитивные процессы машинным трудом.

"Вопрос корректности использования. Если я сижу и думаю, почему Земля круглая, тогда это хороший инструмент для того, чтобы быстро найти информацию. А если начинаю использовать ИИ как средство замены собственного мозга, реши мне задачу, а я механически перепишу, то это вредная история. ИИ — это инструмент. И как всяким инструментом им надо учиться пользоваться", — пояснила Кокурина.

Эксперт также отметила, что полный запрет технологий в образовательной среде редко дает результат. Вместо жестких ограничений важно обучать детей критическому осмыслению полученных данных. Сейчас во многих регионах страны активно внедряют цифровые технологии, что требует от педагогов и родителей нового подхода к учебному процессу.

Особое внимание психолог уделила роли родителей. В условиях высокой занятости взрослые не всегда могут детально контролировать выполнение домашних заданий, особенно в старших классах, когда программа требует узкоспециальных знаний. В таких ситуациях нейросети могут стать альтернативой репетитору.

При этом важно следить за эмоциональным состоянием ребенка, так как чрезмерное влияние гаджетов может негативно сказаться на развитии личности.

"ИИ периодически врет пока что. Он еще маленький, он еще врет. Надо его перепроверять периодически", — добавила психолог.

Для минимизации рисков необходимо развивать у школьников навыки критического мышления, чтобы они могли распознавать ошибки алгоритмов. Государство уже развивает образовательные сервисы, однако ответственность за правильное использование инструментов ложится как на учителей, так и на семью.

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