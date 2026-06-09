Россиянам разрешили отсечь звонки из-за рубежа: почему это не разрушит мошенническую схему

Россияне получили право самостоятельно устанавливать запрет на входящие вызовы из-за рубежа, однако эта мера станет лишь частичным барьером в борьбе с киберпреступностью, пояснил специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. Своим мнением эксперт поделился в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон, который позволяет гражданам через настройки у операторов связи активировать блокировку международных звонков. Аналитики в сфере регулирования интернет-трафика напоминают, что подобные инструменты призваны снизить количество спама, однако остаются уязвимыми перед современными технологиями подмены номеров.

"Данной меры будет недостаточно в любом случае. Мошенники не только звонят, но и пишут жертвам сообщения в мессенджерах", — отметил Вакулин.

Эксперт подчеркнул, что злоумышленники легко адаптируются к ограничениям, используя для звонков виртуальные номера других стран или SIM-карты, зарегистрированные по упрощенной схеме. По мере развития инструментов защиты искусственный интеллект становится все более востребованным для фильтрации угроз, но блокировка зарубежной телефонии ситуацию глобально не поменяет.

"Почему нельзя, например, купить виртуальный номер в Беларуси? Либо SIM-карту? Зарегистрироваться и звонить", — рассуждает специалист.

Отдельного внимания заслуживают дополнительные нововведения, касающиеся банковского сектора, напомнил эксперт. В частности, речь идет об ограничении количества карт у одного клиента и праве банков блокировать подозрительные операции.

О том, как новые лимиты на банковские карты повлияют на борьбу с дропперами, эксперты спорят до сих пор. При этом механизмы приостановки сомнительных транзакций уже давно внедрены в работу кредитных организаций, что помогает предотвращать кражу средств, даже если владелец карты передал данные третьим лицам.

При этом важно помнить и об общих правилах цифровой гигиены. Как ранее отмечал специалист по кибербезопасности, даже самые совершенные системы блокировки не защитят пользователя без личного контроля над своими аккаунтами. В частности, специалисты советуют внимательно относиться к проверке контактов и ссылок в сообщениях, которые приходят от якобы официальных источников.

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