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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:53

Новостройки без права на фото: застройщики нашли странный способ бороться с дефектами

Запрет на фотофиксацию дефектов в новых квартирах, предложенный некоторыми девелоперами, — это лишь эмоциональная реакция на публичную критику, не имеющая перспектив реализации. Подобные инициативы направлены на ограничение действий покупателей, однако закон остается на стороне владельцев жилья, которые сталкиваются с некачественной отделкой, отметил в комментарии NewsInfo эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Ранее сообщалось, что представители строительного сообщества выступили с призывом штрафовать граждан за съемку недочетов в новостройках. При этом в отраслевом ведомстве инициативу не поддержали, подчеркнув, что права собственников должны соблюдаться безусловно.

Стоит учитывать, что процесс взыскания средств с девелоперов за халтуру остается рабочим инструментом для тех, кто недоволен качеством сданных объектов.

По мнению Барсукова, застройщики стремятся минимизировать репутационные риски, так как опасаются резонанса из-за контента блогеров. Специалист уверен, что законодательно подобные ограничения закреплены не будут.

"Блогеры на этом хайпуют и тем самым наносят репутационный ущерб в ситуациях, когда это того не стоит. Ремонт, не ремонт, недостаток какой-нибудь незначительный, а это подается под видом, как будто там какой-то кошмар", — пояснил эксперт.

Он предположил, что подобные заявления провоцируют руководители компаний, сталкивающиеся с публичной критикой своих проектов.

"Генеральный директор какой-нибудь компании строительной это все высказал, в моменте прочитал у кого-нибудь про свое, задело за живое", — предположил эксперт.

При этом важно помнить, что знание правил приемки черновой отделки помогает дольщикам самостоятельно фиксировать спорные моменты. Ранее стало очевидно, что внедрение новых стандартов оценки качества значительно усиливает позиции покупателей в спорах с подрядчиками.

Специалисты напоминают, что для тех, кто планирует распознать ошибки в планировке до сделки, существуют профессиональные методы аудита жилого пространства. Кроме того, владельцам недвижимости полезно знать, что делать в случае, когда ключи намеренно не выдают месяцами - закон предусматривает четкий механизм защиты в такой ситуации.

Проверено экспертом: Строитель Михаил Волков

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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