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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 14:02

Курьеры рискуют потерять привычные маршруты: новые правила изменят жизнь не только пешеходов

Запрет на использование тротуаров курьерскими службами способен существенно повысить уровень безопасности пешеходов в городских условиях, уверен автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. В беседе с NewsInfo.Ru он подчеркнул, что текущая ситуация с передвижением доставщиков создает реальную угрозу для людей.

Ранее стало известно, что Минтранс подготовил поправки в ПДД, которые полностью ограничивают выезд курьеров на пешеходные зоны. Данная инициатива стала ответом на поручение президента России Владимира Путина, которое он дал МВД и транспортному ведомству в марте текущего года. Вопрос безопасности поднимался и в конце 2025 года на заседании СПЧ, где глава государства обратил внимание на массовые жалобы граждан. Сейчас власти активно обсуждают новые меры контроля за сотрудниками служб доставки. Ожидается, что после общественных обсуждений обновленные правила вступят в силу весной следующего года.

По мнению Моржаретто, высокая скорость передвижения доставщиков в погоне за прибылью является ключевым фактором риска. В Москве и других мегаполисах поездки на электросамокатах и велосипедах по тротуарам нередко сопровождаются опасными маневрами.

"Такой запрет повлияет на безопасность пешеходов, поскольку нынешняя ситуация действительно опасна. Сам не раз сталкивался с тем, как по тротуару навстречу несется курьер на высокой скорости. Понятно, что люди зарабатывают деньги и поэтому стараются двигаться как можно быстрее", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что интересы клиентов, ожидающих заказы, не должны ставиться выше безопасности прохожих. Нередко хаотичное движение микротранспорта приводит к инцидентам, из-за чего число ДТП продолжает расти, несмотря на существующие ограничения. Проблема требует системного подхода, включая создание условий, при которых потоки транспорта не пересекались бы с пешеходными маршрутами. Для решения этого вопроса эксперты предлагают развести потоки самокатов и людей по разным дорожным зонам.

"Понятно, что люди ждут горячую пиццу и курьерам нужно доставить заказ как можно быстрее. Но я иду по тротуару, и когда навстречу на высокой скорости несется курьер, это действительно опасно", — пояснил Моржаретто.

Несмотря на то, что документ находится на стадии проекта, экспертное сообщество ожидает от него положительного эффекта в долгосрочной перспективе. Параллельно с запретами рассматривается и тестирование на знание правил для всех, кто использует легкий транспорт в коммерческих целях. Моржаретто резюмировал, что доработка и внедрение предложенных Минтрансом изменений должны серьезно повлиять на защищенность людей на улицах городов.

Проверено экспертом: Автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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