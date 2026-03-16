Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аэропорт Платов, Ростов-на-Дону
© commons.wikimedia by Dmitry89 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Южный федеральный округ
Арсений Громов Опубликована сегодня в 13:45

Секретный борт в закрытом Платове: футболисты приземлились там, куда нельзя обычным рейсам

Футбольная команда "Балтика" совершила прямой авиаперелет в ростовский аэропорт Платов для участия в матче 20-го тура национального чемпионата против "Ростова". 7 марта 2026 года спортсмены прибыли в пункт назначения, несмотря на действующий с февраля 2022 года режим закрытого неба для гражданских судов. Организацией рейса занималась авиакомпания Red Wings, выступающая партнером клуба. Решение о приеме самолета было принято в экстренном порядке после согласования с профильными структурами.

Логистика и согласования

Детали перелета раскрыл глава попечительского совета клуба Илья Мясников. По его словам, изначальные планы предполагали посадку в Ставрополе, однако в последний момент маршрут был скорректирован.

"У команды получилось прилететь напрямую вместе с нашим партнером авиакомпанией Red Wings. Не буду раскрывать деталей, но обычно авиакомпания запрашивает разрешение. Здесь нам не отказали, и команда смогла прилететь в Ростов. Это решалось в последний момент, потому что изначально давали разрешение на Ставрополь", — рассказал он в интервью изданию "Спорт Экспресс".

После прибытия команды никаких официальных вопросов или претензий со стороны ростовского футбольного клуба не поступало. Мясников отметил, что не обладает информацией о каких-либо контактах между руководством организаций по поводу данного прецедента.

Ограничения в южных регионах

Аэропорт Платов остается закрытым для рядовых пассажирских перевозок с февраля 2022 года. Аналогичный режим ограничений продолжает действовать в ряде других городов, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Симферополь.

Подобные меры принимаются авиационными властями исходя из протоколов обеспечения безопасности полетов в текущих условиях. Единичные рейсы спецназначения или чартерные перевозки осуществляются только при наличии специальных допусков, которые проходят процедуру согласования через ведомства.

Перспективы открытия гавани

Тема возобновления работы южных аэропортов стала актуальной после того, как в 2025 году удалось запустить воздушное сообщение с Краснодаром и Геленджиком. Это дало повод для обсуждения возможного возвращения к штатной деятельности и других узловых терминалов.

Ранее в медиапространстве циркулировали предположения о возможном открытии аэропорта в Ростове-на-Дону до конца 2025 года. Однако в Росавиации неоднократно подчеркивали, что техническая готовность объектов не является определяющим фактором, так как первостепенное значение имеют вопросы безопасности. На данный момент конкретных сроков возобновления полетов для всех категорий пассажиров ведомство не озвучивало.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Разлив нефти и запрет на пляжи меняют туристические планы: Краснодарский край готовит альтернативные сценарии отдыха 14.03.2026 в 12:57

Блокада пляжей Анапы из-за экологической ситуации заставляет региона искать новые сценарии отдыха и перераспределять туристические потоки в сезон 2026.

Дублёр Crew-13 Арутюн Кивирян проходит интенсивные гипоксические тренировки для подготовки к космическому полету.

Владельцы известных бьюти-центров в центре города начали активно искать новых хозяев для своих студий, предлагая оборудование и клиентские базы со скидками.

Ростовская область объявила о планах восстановить водное сообщение с Мариуполем к 2027 году, что значительно изменит транспортные связи.

Мировые курорты теряют колоссальные бюджеты и миллионы гостей, в то время как на внутреннем рынке намечается неожиданный и стремительный передел сфер влияния.

Краснодар удивляет ростом числа займов перед 23 февраля и 8 марта: как праздники влияют на финансы?

В прибрежных водах назревает масштабная промышленная революция, связанная с переработкой избыточных биологических ресурсов в ценное сырье для здоровья и красоты.

Штрафы за парковку в Ростове-на-Дону стали главным источником доходов для бюджета города, а ситуация продолжает изменяться.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Цена одной опечатки в документах: пансионат проиграл спор за бюджетные выплаты в суде Тулы
Питомцы
Словарь в кошачьих ушах: пушистые компаньоны запоминают ограниченное число звуковых меток
ПФО
Налоги диктуют правила: что скрывается за обновленными коммунальными счетами в Саратовской области
Россия
Потолок трафика достигнут: в России начали принудительно тормозить интернет у самых активных абонентов
ПФО
Приставы не звонят: саратовцам рассказали, как распознать психологическую атаку и сохранить свои финансы в тайне
ПФО
Три дня вместо двух: жителям Татарстана официально добавили выходной день в честь Ураза-байрама
ПФО
Мост через Урал трещит по швам: вмешательство Москвы положило конец затяжному дорожному спору
ЦФО
Мирное утро сменилось пепелищем: масштабный пожар в Тульской области уничтожил жилые постройки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet