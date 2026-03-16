Секретный борт в закрытом Платове: футболисты приземлились там, куда нельзя обычным рейсам

Футбольная команда "Балтика" совершила прямой авиаперелет в ростовский аэропорт Платов для участия в матче 20-го тура национального чемпионата против "Ростова". 7 марта 2026 года спортсмены прибыли в пункт назначения, несмотря на действующий с февраля 2022 года режим закрытого неба для гражданских судов. Организацией рейса занималась авиакомпания Red Wings, выступающая партнером клуба. Решение о приеме самолета было принято в экстренном порядке после согласования с профильными структурами.

Логистика и согласования

Детали перелета раскрыл глава попечительского совета клуба Илья Мясников. По его словам, изначальные планы предполагали посадку в Ставрополе, однако в последний момент маршрут был скорректирован.

"У команды получилось прилететь напрямую вместе с нашим партнером авиакомпанией Red Wings. Не буду раскрывать деталей, но обычно авиакомпания запрашивает разрешение. Здесь нам не отказали, и команда смогла прилететь в Ростов. Это решалось в последний момент, потому что изначально давали разрешение на Ставрополь", — рассказал он в интервью изданию "Спорт Экспресс".

После прибытия команды никаких официальных вопросов или претензий со стороны ростовского футбольного клуба не поступало. Мясников отметил, что не обладает информацией о каких-либо контактах между руководством организаций по поводу данного прецедента.

Ограничения в южных регионах

Аэропорт Платов остается закрытым для рядовых пассажирских перевозок с февраля 2022 года. Аналогичный режим ограничений продолжает действовать в ряде других городов, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Симферополь.

Подобные меры принимаются авиационными властями исходя из протоколов обеспечения безопасности полетов в текущих условиях. Единичные рейсы спецназначения или чартерные перевозки осуществляются только при наличии специальных допусков, которые проходят процедуру согласования через ведомства.

Перспективы открытия гавани

Тема возобновления работы южных аэропортов стала актуальной после того, как в 2025 году удалось запустить воздушное сообщение с Краснодаром и Геленджиком. Это дало повод для обсуждения возможного возвращения к штатной деятельности и других узловых терминалов.

Ранее в медиапространстве циркулировали предположения о возможном открытии аэропорта в Ростове-на-Дону до конца 2025 года. Однако в Росавиации неоднократно подчеркивали, что техническая готовность объектов не является определяющим фактором, так как первостепенное значение имеют вопросы безопасности. На данный момент конкретных сроков возобновления полетов для всех категорий пассажиров ведомство не озвучивало.