Командование армии Дании обозначило главную дилемму НАТО на Балтике: как сдерживать гибридную активность России, не провоцируя военную эскалацию. Командующий Сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен, выступая в середине октября на конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне, подчеркнул, что нынешняя обстановка требует баланса между демонстрацией решимости и стремлением избежать непреднамеренного столкновения.

Гибридные угрозы в регионе усилились после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Разведывательная служба Министерства обороны Дании в сентябрьском докладе констатировала, что Россия все активнее прибегает к диверсиям, разрушительным кибератакам и беспилотникам для ударов по целям в Европе, и назвала это "эскалацией гибридной войны". Ранее в этом году Военная разведка Нидерландов также предупреждала о "реальном риске непреднамеренной и трудноконтролируемой эскалации".

Альянс беспокоят повреждение 11 подводных кабелей на Балтике за 15 месяцев, постоянное подавление сигналов GPS, нарушения воздушного пространства российскими самолетами и появление беспилотников над военными базами и аэропортами. Россия отрицает свою причастность, однако страны НАТО связывают эти инциденты со стремлением Москвы ответить на поддержку Украины. Еще в сентябре 2022 года были подорваны газопроводы "Северный поток".

Отдельно в Дании обращают внимание на "теневой флот", с помощью которого Россия обходит санкции. В датской оценке безопасности отмечается, что российские военные все агрессивнее ведут себя по отношению к силам НАТО в регионе. Самым серьезным недавним инцидентом названо 14 сентября: российский фрегат у берегов Дании отстрелил тепловые ловушки в сторону датского военного вертолета. По словам Бойсена, в таких случаях главное — деэскалация, но союзники должны ясно давать понять, что подобное поведение недопустимо, и возвращать ситуацию к нормальным правилам, не повышая общего уровня напряженности.

Заместитель начальника штаба Сил обороны Финляндии по операциям генерал-лейтенант Кари Нисула отметил, что контролировать эскалацию сложно: российские вооруженные силы находятся в повышенной готовности и опасаются ударов большой дальности по флоту. По его словам, российские корабли на Балтике держат наготове средства ПВО, и это создает сложную обстановку для предотвращения инцидентов.

В ответ НАТО наращивает присутствие и координацию в регионе. В октябре 2024 года Германия создала штаб оперативного соединения на Балтике (CTF Baltic) для координации действий на море и контроля обстановки. Примерно тогда же альянс сформировал группу Task Force X-Baltic, чтобы быстрее внедрять беспилотные системы и искусственный интеллект для защиты подводной инфраструктуры. В январе 2025 года началась операция Baltic Sentry, призванная усилить присутствие НАТО и его способность быстро реагировать.

Северные страны развивают и двустороннее сотрудничество. Как сообщил командующий Сухопутными войсками Швеции генерал-майор Юхан Пеккари, после серии полетов беспилотников Стокгольм разрешил своему командованию помогать Финляндии в охране территории и воздушного пространства. Шведская военная авиация уже передается в оперативное подчинение Финляндии для борьбы с беспилотниками, а в будущем Швеция готова поставить Финляндии средства противодействия дронам.

Бойсен подчеркнул, что способность обнаруживать и опознавать враждебную активность — ключ к деэскалации.