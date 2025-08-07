Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:12

Не только янтарь и рыба: эти сувениры из Калининграда почему-то знают только местные

Что привезти из Калининграда: список лучших сувениров по версии туристических гидов

Калининград — город, который умеет удивлять не только своими архитектурными контрастами, но и богатством местных сувениров. Это место, где история Восточной Пруссии переплетается с советским прошлым и современным крафтом. Уезжать отсюда с пустыми руками — почти преступление. И если вы думаете, что здесь стоит брать только янтарь, вас ждет много открытий.

Янтарь: больше, чем просто камень

80% мировых запасов янтаря сосредоточены именно в Калининградской области. Камень здесь не только украшение — это часть культуры. Его собирали со дна моря, добывали в шахтах и превращали в предметы роскоши еще во времена Тевтонского ордена.

Украшения с янтарем поражают разнообразием оттенков — от молочного до винного и зеленого. Самые ценные — с инклюзами: вкраплениями древних растений и насекомых, застывших внутри миллионы лет назад.

Поделочные изделия тоже впечатляют: статуэтки, брелоки, ручки, картины, табачные трубки и даже мебель — все украшено или целиком выполнено из янтаря.

Вкус Калининграда

Марципан

Фирменный рецепт этого десерта появился здесь еще в 1526 году. Миндаль, лимон и розовая вода — в каждой конфете скрыт отголосок Европы. Не забудьте заглянуть в Музей марципана — и захватить сладости с собой.

Рыба и сыры

Копченая рыба, особенно балтийский угорь, — идеальный подарок для гурмана. Сыры вроде "Тильзитера", "Малахита" или "Соболевского" — отличное гастрономическое открытие. К слову, Тильзитер родом вовсе не из Швейцарии, а из городка Тильзит, ныне Советск.

Шоколад и напитки

Фабрики Калининграда создают сладости с марципаном, орехами и цедрой. Из алкоголя стоит обратить внимание на коньяки "Старый Кенигсберг" и "Старый Тильзит", а также местное крафтовое пиво, вроде Königsberg, Пит и Доктор Дизель.

Неочевидные, но достойные сувениры

Парфюмерия из Балтики

Бренд 1339perfumes выпускает ароматы, в которых слышны морской бриз, можжевельник, кленовый сироп и корица. Есть и духи с нотами янтаря, Куршской косы и марципана.

Авторские изделия

  • Украшения из прусского стекла от Ольги Облезиной
  • Бижутерия из антикварной керамики от Анны и Максима Стрильчуков
  • Глиняные кружки, сделанные на мастер-классе студии "Лепим-Жжем"
  • Сумки из гобелена от бренда Vua-Lya

Для детей и родителей

  • Марципановые фигурки
  • Янтарные зверушки
  • Парусники в бутылках и конструкторы
  • Одежда из литовского льна

Что привезти мужчине?

  • Коньяк или пиво
  • Пивные кружки, фляжки с морским декором
  • Морская фуражка, тельняшка
  • Антикварные жетоны или армейские сувениры

Что подарить женщине?

  • Ювелирные изделия из янтаря
  • Статуэтки или обереги
  • Косметика с янтарной кислотой
  • Местная дизайнерская одежда и аксессуары

Где искать лучшие сувениры

Помимо крупных торговых центров и туристических лавок, не пропустите маленькие мастерские. Именно там можно найти то, что не повторяется. И не забудьте: янтарь можно вывозить только при наличии чека, подтверждающего легальность покупки. Самостоятельно найденные куски на пляже — под запретом.

