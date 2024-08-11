Чтобы уберечь банковский сектор Бангладеш от полного краха, в стране ввели ограничение на снятие наличных

Центробанк Бангладеш ввел ограничения на выдачу наличных средств коммерческими банками в течение ближайшей недели, как сообщает издание Dhaka Tribune. Банк Бангладеш распорядился ограничить выдачу наличных до 200 тысяч так (примерно 148 тысяч рублей) на одного клиента.

Издание отмечает, что центробанк мотивировал это решение соображениями безопасности и стремлением предотвратить потенциальную дестабилизацию банковского сектора, связанную с массовым изъятием наличных на фоне сложной политической ситуации в стране. Dhaka Tribune также сообщает, что центробанк поручил банкам ужесточить контроль за операциями и пресекать любые подозрительные действия.

В понедельник, 5 августа, экс-премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули свою официальную резиденцию в Дакке в связи с массовыми беспорядками и переместились в более безопасное место. Телеканал News18 передал информацию об отставке Хасины и ее отъезде в индийский город Агартала.

Издание Hindu, в свою очередь, пишет, что бывший премьер-министр обратилась с просьбой о предоставлении убежища в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус был официально назначен главой временного правительства Бангладеш. Он и весь состав временного кабинета министров приняли присягу вечером в четверг, 8 августа.

Протестные акции и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и охватили всю страну на прошлой неделе, а затем усилились после объявления о многодневной акции гражданского неповиновения, инициированной 4 августа организацией "Студенческое движение против дискриминации".

Столкновения студентов, выступающих против правительства, с полицией и сторонниками действующей власти переросли в массовые беспорядки. По оценкам местных СМИ, за время протестов и беспорядков в Бангладеш погибло более 400 человек.

Фото: From Wikimedia Commons/ Rosenfeld Media (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)