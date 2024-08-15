Минпромторг намерен распространить балльную систему оценки локализации товаров на электрические СИМ

Минпромторг России планирует внедрить балльную систему оценки локализации для электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса, а также их комплектующие.
Ведомство уже подготовило проект изменений к 719-му постановлению правительства, которое устанавливает критерии для подтверждения производства данной продукции на территории страны.
Если проект постановления будет принят, степень "российскости" указанных транспортных средств будет определяться с помощью системы начисления баллов. Уровень локализации СИМ будет повышаться поэтапно: например, для подтверждения производства электросамокатов до конца 2025 года потребуется набрать 900 баллов, в то время как с 2028 года порог повышается до 2100 баллов.
Аналогично, для электровелосипедов требования составят 800 и 2000 баллов соответственно. Максимальное количество баллов можно будет получить за изготовление в России аккумуляторных батарей, электронных блоков управления и колес с встроенным двигателем (мотор-колес).
В пояснительной записке к проекту документа указано, что требования к локализации СИМ были разработаны в сотрудничестве с широким кругом производителей соответствующей продукции и отраслевыми ассоциациями, принимая во внимание действующую структуру производства и планы его развития.
Согласно информации Минпромторга, утверждение проекта постановления в сочетании с другими мерами поддержки отечественных производителей направлено на углубление локализации изготовления указанной продукции и позволяет уменьшить зависимость внутреннего рынка от импортных поставок.
Подтверждение соответствия требованиям 719-го постановления, полученное при производстве товара на территории России, предоставляет возможность участия в государственных закупках и получения мер государственной поддержки.
Фото: Wikimedia Commons/Own work,Dietmar Rabich , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
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