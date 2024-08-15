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Бальная система оценки локализации будет введена Минпромторгом для электросамокатов
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Минпромторг намерен распространить балльную систему оценки локализации товаров на электрические СИМ

Бальная система оценки локализации будет введена Минпромторгом для электросамокатов

Минпромторг России планирует внедрить балльную систему оценки локализации для электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса, а также их комплектующие.

Ведомство уже подготовило проект изменений к 719-му постановлению правительства, которое устанавливает критерии для подтверждения производства данной продукции на территории страны.

Если проект постановления будет принят, степень "российскости" указанных транспортных средств будет определяться с помощью системы начисления баллов. Уровень локализации СИМ будет повышаться поэтапно: например, для подтверждения производства электросамокатов до конца 2025 года потребуется набрать 900 баллов, в то время как с 2028 года порог повышается до 2100 баллов.

Аналогично, для электровелосипедов требования составят 800 и 2000 баллов соответственно. Максимальное количество баллов можно будет получить за изготовление в России аккумуляторных батарей, электронных блоков управления и колес с встроенным двигателем (мотор-колес).

В пояснительной записке к проекту документа указано, что требования к локализации СИМ были разработаны в сотрудничестве с широким кругом производителей соответствующей продукции и отраслевыми ассоциациями, принимая во внимание действующую структуру производства и планы его развития.

Согласно информации Минпромторга, утверждение проекта постановления в сочетании с другими мерами поддержки отечественных производителей направлено на углубление локализации изготовления указанной продукции и позволяет уменьшить зависимость внутреннего рынка от импортных поставок.

Подтверждение соответствия требованиям 719-го постановления, полученное при производстве товара на территории России, предоставляет возможность участия в государственных закупках и получения мер государственной поддержки.

Фото: Wikimedia Commons/Own work,Dietmar Rabich , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )

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