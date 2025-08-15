Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:11

8 атмосфер ради жизни: в Архангельске провели уникальную операцию пенсионерке

Врачи Архангельска спасли пациентку с камнями в желчных протоках с помощью редкой операции

В Архангельской областной клинической больнице врачи провели уникальную операцию, спасшую жизнь 84-летней пациентке с крупными камнями в желчных протоках.

Сложный случай — нестандартное решение

Из-за особенностей состояния женщины специалисты выбрали редкую методику — баллонную дилатацию. При этом создаётся давление до 8 атмосфер, что позволяет эффективно расширить протоки и удалить камни без дополнительных разрезов.

Почему эта операция особенная

Подобная технология применяется крайне редко — всего в 15-20 случаях из более чем 400 подобных операций, которые выполняют в больнице за год. Но именно она помогла избежать опасных для жизни осложнений.

Итог лечения

После успешного вмешательства пациентка быстро пошла на поправку и уже выписана домой.

