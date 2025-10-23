Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:38

Балет вместо фитнеса: как вернуть рукам тонус и изящество без тяжёлых тренировок

Тренер Акулина Бахтурина показала три балетных упражнения для стройных и подтянутых рук

Стройные руки без дряблости и объёмных мышц — мечта многих. Для этого вовсе не обязательно поднимать тяжёлые гантели или часами стоять в планке. Балетная техника предлагает изящный, но эффективный путь к красивому рельефу.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, какие три упражнения помогут укрепить руки, придать им тонус и элегантность.

"Для выполнения упражнения встаньте прямо, разведите руки в стороны. Теперь начинаем рисовать кистями круги, то есть вытянутые руки вращаются в плечевом суставе. Сначала около 30 секунд делаем маленькие круговые движения вперед, потом назад. Рекомендую выполнить три таких подхода", — заявила она.

Балетные принципы в тренировках

В основе всех упражнений из балета — контроль, вытяжение и работа через лёгкость. Даже при внешней простоте такие движения требуют точности и вовлечённости мышц.

Бахтурина отмечает, что подобная техника помогает не нарастить объём, а вытянуть и укрепить мышцы, придавая телу изящные линии. В отличие от силовых тренировок, здесь внимание уделяется осанке и координации, благодаря чему формируется правильное положение плеч и шеи.

1. Балетные круги руками

Это базовое упражнение подходит даже тем, кто никогда не занимался спортом. Оно тренирует плечи, бицепсы, трицепсы и верх спины, укрепляя их без увеличения массы.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, напрягите пресс и расправьте плечи.

  2. Разведите руки в стороны, держите их на уровне плеч.

  3. Выполняйте маленькие круги кистями, двигая руками от плеч.

  4. 30 секунд вперёд, 30 — назад.

  5. Сделайте три подхода, отдыхая по 10-15 секунд.

Результат: улучшается подвижность плеч, исчезает сутулость, а руки становятся крепкими и подтянутыми.

2. Французские отжимания

Это упражнение помогает избавиться от дряблости в зоне трицепса — именно там чаще всего появляется "размахивающаяся" часть руки, которая выдает недостаток тонуса.

"Встаньте в упор лежа, ладони под плечами, локти направлены назад. Главное отличие французских отжиманий от классических — это узкий хват, руки прижаты к телу. При сгибании рук локти уходят по направлению назад, образуя прямой угол", — описала Бахтурина.

Она подчеркнула, что технику можно адаптировать под уровень подготовки: выполнять отжимания от возвышенности или с колен.

Как выполнять:

  1. Примите упор лёжа, ладони под плечами.

  2. Держите корпус ровно, мышцы пресса напряжены.

  3. Сгибайте руки, направляя локти строго назад, пока не образуется угол в 90°.

  4. Медленно вернитесь в исходное положение.

  5. Сделайте 12-15 повторений в три подхода.

Совет: не прогибайтесь в пояснице и не разводите локти в стороны — иначе нагрузка уйдёт с трицепса.

Результат: укрепляются задняя поверхность рук и плечи, улучшается форма рук и выносливость.

3. Плие с разведением рук

Элегантное упражнение из классической хореографии сочетает в себе работу ног и верхней части тела. Оно помогает улучшить координацию, проработать плечи и грудные мышцы, а также делает осанку грациозной.

"Для выполнения упражнения из арсенала классической хореографии встаньте в широкую стойку (это вторая балетная позиция), носки разведены, руки вытянуты вперед и образуют овал. Начинаем приседать в плие, одновременно разводя руки в стороны, во вторую балетную позицию. Далее поднимаемся обратно, сводя руки вперед", — рассказала Бахтурина.

Тренер советует выполнять 15 повторений в три подхода.

Как выполнять:

  1. Поставьте ноги широко, носки разведены в стороны.

  2. Вытяните руки вперёд в овал, спина прямая.

  3. Опускайтесь в плие, одновременно разводя руки.

  4. Вернитесь в исходное положение, сводя руки обратно.

  5. Повторите 15 раз.

Результат: тренируется верхний плечевой пояс, подтягиваются внутренние мышцы рук и грудь, улучшается координация.

Таблица: три упражнения для тонких рук

Упражнение Основные мышцы Повторения Эффект
Балетные круги руками Плечи, бицепсы, трицепсы 3x30 секунд Подтянутые руки, улучшенная осанка
Французские отжимания Трицепс, грудные мышцы 3x12-15 Укрепление задней поверхности рук
Плие с разведением рук Плечи, грудь, спина 3x15 Изящная линия рук и плеч

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять круги руками слишком быстро.
    Последствие: перенапряжение плечевых суставов.
    Альтернатива: двигаться медленно и осознанно, концентрируясь на вытяжении.

  • Ошибка: разводить локти в стороны при отжиманиях.
    Последствие: нагрузка уходит в плечи и спину.
    Альтернатива: держите руки узко, прижимая локти к корпусу.

  • Ошибка: сутулиться во время плие.
    Последствие: теряется эффект для мышц рук.
    Альтернатива: держите спину прямо, а макушку тяните вверх.

Плюсы и минусы балетных упражнений

Плюсы Минусы
Эффективны без оборудования Требуют концентрации и правильной техники
Улучшают осанку и гибкость Не дают быстрого «силового» результата
Формируют изящные линии тела При неправильном выполнении возможна усталость суставов
Можно делать дома Нужно следить за дыханием и положением корпуса

Мифы и правда

Миф 1. Чтобы руки стали подтянутыми, нужно работать с гантелями.
Правда: упражнения с собственным весом тоже дают отличный результат, особенно при регулярности.

Миф 2. Балетные движения не дают нагрузки.
Правда: из-за постоянного вытяжения и контроля балетная тренировка часто сложнее силовой.

Миф 3. Если заниматься балетной гимнастикой, мышцы не растут.
Правда: растут, но формируют изящный рельеф, а не объём.

Миф 4. Эффект появится только через месяцы.
Правда: при ежедневных коротких тренировках первые изменения заметны уже через 2–3 недели.

Советы шаг за шагом

  1. Занимайтесь регулярно. 10–15 минут в день достаточно, чтобы укрепить мышцы.

  2. Следите за осанкой. Балетная техника строится на вытяжении вверх.

  3. Дышите правильно. На усилии — выдох, на расслаблении — вдох.

  4. Разогревайтесь. Перед упражнениями сделайте лёгкую разминку для суставов.

  5. Не спешите. Балет — про точность, а не скорость.

FAQ

— Подойдут ли эти упражнения новичкам?
Да. Они безопасны, не требуют оборудования и не перегружают суставы.

— Можно ли заменить гантели балетными движениями?
Частично. Такие упражнения отлично тонизируют мышцы, но без веса не дают большой силы.

— Сколько раз в неделю нужно заниматься?
Минимум 3–4 раза, лучше — ежедневно по 10–20 минут.

— Можно ли делать их утром?
Да, утренняя растяжка с кругами и плие бодрит и снимает скованность.

— Подойдут ли они мужчинам?
Конечно. Это универсальная тренировка для укрепления мышц рук и улучшения осанки.

Три интересных факта

  1. В балете почти нет изолированных упражнений — каждое движение задействует всё тело.

  2. Французские отжимания были названы так благодаря технике, популярной у европейских гимнастов XIX века.

  3. Даже без веса балетные тренировки развивают силу за счёт статического удержания позиций.

Исторический контекст

Балетная гимнастика зародилась как способ поддержания формы у танцовщиков между спектаклями. Со временем упражнения перешли в фитнес: из них выросли barre, стретчинг и функциональные тренировки. Сегодня эти направления стали популярны по всему миру, ведь они объединяют красоту движения, гибкость и силу без грубого наращивания мышц.

