Балет вместо фитнеса: как вернуть рукам тонус и изящество без тяжёлых тренировок

Стройные руки без дряблости и объёмных мышц — мечта многих. Для этого вовсе не обязательно поднимать тяжёлые гантели или часами стоять в планке. Балетная техника предлагает изящный, но эффективный путь к красивому рельефу.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, какие три упражнения помогут укрепить руки, придать им тонус и элегантность.

Балетные принципы в тренировках

В основе всех упражнений из балета — контроль, вытяжение и работа через лёгкость. Даже при внешней простоте такие движения требуют точности и вовлечённости мышц.

Бахтурина отмечает, что подобная техника помогает не нарастить объём, а вытянуть и укрепить мышцы, придавая телу изящные линии. В отличие от силовых тренировок, здесь внимание уделяется осанке и координации, благодаря чему формируется правильное положение плеч и шеи.

1. Балетные круги руками

Это базовое упражнение подходит даже тем, кто никогда не занимался спортом. Оно тренирует плечи, бицепсы, трицепсы и верх спины, укрепляя их без увеличения массы.

"Для выполнения упражнения встаньте прямо, разведите руки в стороны. Теперь начинаем рисовать кистями круги, то есть вытянутые руки вращаются в плечевом суставе. Сначала около 30 секунд делаем маленькие круговые движения вперед, потом назад. Рекомендую выполнить три таких подхода", — пояснила тренер.

Как выполнять:

Встаньте прямо, напрягите пресс и расправьте плечи. Разведите руки в стороны, держите их на уровне плеч. Выполняйте маленькие круги кистями, двигая руками от плеч. 30 секунд вперёд, 30 — назад. Сделайте три подхода, отдыхая по 10-15 секунд.

Результат: улучшается подвижность плеч, исчезает сутулость, а руки становятся крепкими и подтянутыми.

2. Французские отжимания

Это упражнение помогает избавиться от дряблости в зоне трицепса — именно там чаще всего появляется "размахивающаяся" часть руки, которая выдает недостаток тонуса.

"Встаньте в упор лежа, ладони под плечами, локти направлены назад. Главное отличие французских отжиманий от классических — это узкий хват, руки прижаты к телу. При сгибании рук локти уходят по направлению назад, образуя прямой угол", — описала Бахтурина.

Она подчеркнула, что технику можно адаптировать под уровень подготовки: выполнять отжимания от возвышенности или с колен.

Как выполнять:

Примите упор лёжа, ладони под плечами. Держите корпус ровно, мышцы пресса напряжены. Сгибайте руки, направляя локти строго назад, пока не образуется угол в 90°. Медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте 12-15 повторений в три подхода.

Совет: не прогибайтесь в пояснице и не разводите локти в стороны — иначе нагрузка уйдёт с трицепса.

Результат: укрепляются задняя поверхность рук и плечи, улучшается форма рук и выносливость.

3. Плие с разведением рук

Элегантное упражнение из классической хореографии сочетает в себе работу ног и верхней части тела. Оно помогает улучшить координацию, проработать плечи и грудные мышцы, а также делает осанку грациозной.

"Для выполнения упражнения из арсенала классической хореографии встаньте в широкую стойку (это вторая балетная позиция), носки разведены, руки вытянуты вперед и образуют овал. Начинаем приседать в плие, одновременно разводя руки в стороны, во вторую балетную позицию. Далее поднимаемся обратно, сводя руки вперед", — рассказала Бахтурина.

Тренер советует выполнять 15 повторений в три подхода.

Как выполнять:

Поставьте ноги широко, носки разведены в стороны. Вытяните руки вперёд в овал, спина прямая. Опускайтесь в плие, одновременно разводя руки. Вернитесь в исходное положение, сводя руки обратно. Повторите 15 раз.

Результат: тренируется верхний плечевой пояс, подтягиваются внутренние мышцы рук и грудь, улучшается координация.

Таблица: три упражнения для тонких рук