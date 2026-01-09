Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пуанты
Пуанты
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:57

Флоренция ждала искусство, но вмешалась Украина — долгожданный балет сорвали в последний момент

Во Флоренции отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины — Nazione

Отмена культурных событий всё чаще становится отражением международной повестки, даже если речь идёт о проектах, далёких от политики. Во Флоренции этот процесс затронул выступление одной из самых известных российских балерин. Об этом сообщил музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale.

Решение театра и отменённые даты

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции объявил об отмене двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой. Спектакли были запланированы на 20 и 21 января 2026 года. На сцене театра Захарова должна была представить авторский проект "Па-де-де на пальцах и для пальцев" (Pas de deux for toes and fingers).

В постановке также планировалось участие супруга балерины — скрипача Вадима Репина.

Формулировка официальной причины

На сайте театра опубликовано официальное заявление, в котором объясняется принятое решение.

"Музыкальный театр "Маджо" сообщает, что балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен", — говорится в сообщении театра.

Также зрителям рекомендовано обратиться за возвратом приобретённых билетов. О новых датах показа проекта в заявлении не сообщается.

Роль обращения украинского посольства

Как пишет газета Nazione, отмена выступлений последовала после обращения посольства Украины в Италии. В конце декабря дипломатическое представительство направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра.

В обращениях содержался призыв отменить запланированные спектакли с участием российской артистки. После этого, по данным издания, руководство театра приняло решение о временном переносе постановки, сославшись на внешнеполитический контекст и возможные риски для проведения мероприятия.

