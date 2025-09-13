Волочкова рискнула всем: последняя квартира ушла ради одного фильма

Жизнь артистов часто складывается непросто: за яркими шоу и громкими премьерами стоят не только долгие репетиции, но и личные жертвы. История Анастасии Волочковой в очередной раз подтвердила это правило. Балерина решилась на шаг, который далеко не каждый готов предпринять: продала свою последнюю "запасную" квартиру ради того, чтобы её шоу "Одержимость" получило продолжение в виде кино.

Как родилась идея фильма

Спектакль "Одержимость" Волочкова показывала на сцене в разных городах. Постановка сочетала балет, драму и яркое визуальное оформление. Но артистке показалось мало того, что видят зрители в зале. Она захотела превратить проект в кино, чтобы сохранить его в истории и донести до более широкой аудитории.

По её словам, работа над экранизацией потребовала серьёзных вложений. Спонсоров найти не удалось, и тогда она пошла на крайний шаг — рассталась с недвижимостью в Астрахани. Эта квартира оставалась единственной, не предназначенной для личного проживания, и артистка берегла её как "подушку безопасности". Но желание воплотить идею оказалось сильнее.

"Чтобы это все состоялось, я продала свою последнюю квартиру в Астрахани, которую хотела оставить в качестве подушки безопасности. Деньги с продажи я и вложила в шоу, чтобы сделать нереальный видеоконтент", — сказала балерина Анастасия Волочкова.

Премьера в Москве

Готовую картину Волочкова представила в столичном кинотеатре "Октябрь". Зал был заполнен поклонниками и представителями творческой среды. Пока неизвестно, выйдет ли фильм в широкий прокат. Однако даже закрытые показы уже дают зрителям возможность увидеть постановку с новой стороны: крупные планы, эффектные ракурсы, работа камеры и звук добавляют глубины восприятию.