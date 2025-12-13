Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:49

Балкон Джульетты больше не для всех: город ограничивает доступ к святыне любви

Балкон Джульетты в Вероне включат в платный туристический маршрут — Tourprom

В одной из самых известных туристических точек Италии готовятся к серьёзным изменениям: с 2025 года вход на балкон Джульетты в Вероне станет платным. Об этом сообщает Турпром. Решение принято властями города, стремящимися защитить исторический объект от избыточного потока посетителей и обеспечить его сохранность для будущих поколений.

Почему вводится плата за вход

Балкон Джульетты, расположенный в Доме Джульетты, давно стал символом романтической легенды, вдохновлённой пьесой Шекспира. Сюда приезжают миллионы туристов, чтобы увидеть знаменитый дворик, подняться на сам балкон и посетить музей, посвящённый литературному наследию. Однако постоянный рост числа посетителей создал нагрузку как на сам объект, так и на территорию вокруг него. Власти решили установить входную плату около 15 евро (примерно 1400 рублей), рассчитывая уменьшить столпотворение и направить собранные средства на реставрацию.

По словам городских администраторов, меры позволят оптимизировать посещаемость и сформировать устойчивый туристический поток. Посетители получат доступ не только к балкону, но и к внутреннему дворику, где установлена знаменитая бронзовая статуя Джульетты, а также к экспозиции музея, рассказывающей о связи Вероны с шекспировской драмой.

Историческая значимость объекта

Дом Джульетты относится к XIII веку и, несмотря на отсутствие прямой исторической связи с реальной Джульеттой, стал одним из ключевых символов города. Традиция оставлять записки о любви, фотографироваться у бронзовой статуи и любоваться архитектурными деталями двора сформировала уникальную атмосферу этого места. Популярность объекта привела к необходимости более тщательной охраны здания и регулирования посещений.

Введение платы рассматривается как инструмент защиты культурного наследия. Собранные средства направят на консервацию и улучшение инфраструктуры, что позволит сохранить аутентичность объекта.

Туристические тенденции в мире

Ситуация с балконом Джульетты отражает глобальный тренд. Туристические департаменты разных стран всё чаще вводят плату за посещение популярных мест, стремясь компенсировать затраты на обслуживание и снизить нагрузку на историческую среду. Венеция уже перешла к платному посещению города однодневными туристами, а Барселона рассматривает дополнительные сборы для контроля массового потока. В Амстердаме действует комплекс ограничений, позволяющих регулировать доступ к историческим кварталам.

Эти меры направлены на развитие устойчивого туризма, при котором ресурсы используются бережно, а культурные объекты сохраняются для долгосрочного посещения.

Как изменится опыт путешественников

Власти Вероны уверены, что новая система позволит перераспределить внимание туристов по городу. Часть посетителей сможет познакомиться с другими достопримечательностями — Веронской ареной, Римским театром и площадью Пьяцца делле Эрбе. Дополнительно появятся VIP-туры с доступом в закрытые помещения Дома Джульетты и сопровождением персонального гида.

Часть средств планируется направить на организацию экскурсий с профессиональными гидами — они будут включены в стоимость билета. Туристы смогут глубже погрузиться в историю дома и понять, как литературный миф стал частью городской идентичности.

