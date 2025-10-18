Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:32

Древние зубы рассказали правду о неандертальцах: шокирующие открытия учёных

В сербской пещере Велика-Баланика обнаружены зубы неандертальцев возрастом 300 тысяч лет

Открытие, сделанное в сербской пещере Велика-Баланика, вновь напомнило, насколько важен Балканский полуостров для понимания ранней истории неандертальцев. Международная команда палеоантропологов обнаружила четыре новых зуба, принадлежавших людям, жившим около 300 тысяч лет назад. Таким образом, число известных на сегодня останков древнейших неандертальцев региона удвоилось.

Неандертальцы Балкан: история, начавшаяся в пещере

Пещеры Велика-Баланика и Мала-Баланика, расположенные неподалёку от города Ниш, стали известны археологам ещё в начале 2000-х годов. Эти гроты служили временными стоянками архаичных людей задолго до появления Homo sapiens в Европе. В более ранних раскопках учёные нашли здесь мустьерские орудия, небольшие фрагменты челюсти и несколько зубов, датируемых возрастом 295 ± 74 — 285 ± 34 тыс. лет.

Теперь выяснилось, что находок было больше. Канадские и сербские исследователи во главе с Предрагом Радовичем (Predrag Radović) из Белградского университета заново проанализировали материалы, извлечённые из культурного слоя, и обнаружили ещё четыре зуба, сохранившихся в хорошем состоянии.

"Эти образцы удваивают число самых ранних неандертальских останков, известных на Балканах", — отметил Предраг Радович, палеоантрополог Белградского университета.

Что нашли: зубы, говорящие за людей

Учёные обозначили новые образцы как BH-7, BH-8, BH-15 и BH-18.

  • BH-8 - верхний постоянный резец, почти не изношенный при жизни.

  • BH-7 - нижний резец, также хорошо сохранившийся.

  • BH-18 - фрагмент ещё одного резца.

  • BH-15 - левый нижний третий моляр (зуб мудрости) с выраженным тауродентизмом, то есть увеличенной пульповой камерой — характерной особенностью неандертальцев.

Когда челюсти заменяли руки

Самое интересное — следы облома на моляре BH-15. Судя по повреждению, человек повредил зуб при жизни, вероятно, используя рот как инструмент: разгрызая орехи, кости или держа предметы зубами. Подобное поведение часто встречается у неандертальцев — оно отражает их адаптацию к тяжёлым физическим условиям и активному использованию тела в быту.

Как изучают древние зубы

Команда Радовича использовала микрокомпьютерную томографию, позволившую рассмотреть внутреннюю структуру, толщину эмали и форму корней. Затем данные сопоставили с образцами других архаичных людей — от ранних неандертальцев до представителей Homo heidelbergensis. Результаты однозначно указывают: зубы принадлежат ранним неандертальцам, жившим на границе среднего плейстоцена.

Таблица "Сравнение": неандертальцы Европы и Балкан

Регион Возраст останков Основные находки Особенности
Германия (Штейнгейм) ~250 тыс. лет Череп H. steinheimensis Преднеандертальские черты
Испания (Сима-де-лос-Уэсос) ~430 тыс. лет Более 30 скелетов Прото-неандертальцы
Сербия (Велика-Баланика) ~295 тыс. лет Зубы, челюсть, орудия Ранние неандертальцы Балкан
Франция (Ла-Шапель-о-Сен) ~60 тыс. лет Почти полный скелет Классический неандерталец

Пещерные хроники: чем жили древние балканцы

Помимо зубов, в тех же слоях нашли кости животных - в основном козерогов, что свидетельствует о развитой охотничьей культуре. Каменные орудия — скребки, отщепы, нуклеусы — относятся к мустьерской традиции, характерной для неандертальцев. Всё это делает Велика-Баланика одним из ключевых пунктов для изучения раннего освоения Европы.

"Балканы, вероятно, служили коридором, через который ранние неандертальцы расселялись из Западной Азии в Европу", — подчёркивают авторы исследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать Балканы периферией неандертальского мира.
    Последствие: недооценка роли региона в миграциях древних людей.
    Альтернатива: рассматривать Балканы как ключевой "мост" между Ближним Востоком и Европой.

  • Ошибка: приравнивать ранних балканских неандертальцев к западноевропейским.
    Последствие: потеря понимания локальной эволюции.
    Альтернатива: анализировать особенности морфологии и климата региона.

А что если…

А что если Велика-Баланика окажется одним из древнейших центров становления неандертальцев? Расположение пещеры на стыке Европы и Азии делает её идеальным местом для генетического и культурного обмена между популяциями. Возможно, именно здесь формировались черты, позже ставшие "визитной карточкой" классических неандертальцев — крупные зубы, выносливость и адаптация к холоду.

Таблица "Плюсы и минусы" открытия

Плюсы Минусы
Удвоено число известных останков ранних неандертальцев на Балканах Пока отсутствуют генетические данные
Отличная сохранность материала Мало контекста за пределами пещеры
Возможность реконструкции эволюционных связей Датировка остаётся с погрешностью в десятки тысяч лет

FAQ

Почему зубы так важны для антропологов?
Они лучше сохраняются, чем кости, и несут богатую информацию о питании, возрасте, здоровье и даже родстве.

Что такое тауродентизм?
Это увеличение пульповой камеры зуба, при котором корни выглядят короткими. Признак характерен для неандертальцев и встречается реже у современных людей.

Можно ли извлечь ДНК из этих зубов?
Пока нет, но учёные планируют попытки генетического анализа, если органика сохранилась в дентине.

Мифы и правда

  • Миф: неандертальцы исчезли, не оставив потомков.
    Правда: у современных людей, особенно евразийцев, до 2% неандертальской ДНК.

  • Миф: Балканы не играли роли в эволюции человека.
    Правда: они были важным перекрёстком путей между Азией и Европой.

  • Миф: неандертальцы были примитивны.
    Правда: они использовали орудия, охотились и обладали развитой социальной структурой.

Исторический контекст

Примерно 300 тысяч лет назад в Европе и Западной Азии жили разнообразные популяции Homo heidelbergensis и ранних неандертальцев. Балканы были естественным коридором миграций — именно здесь климат оставался сравнительно мягким даже во времена ледниковых эпох. Новые зубы из пещеры Велика-Баланика заполняют пробел между ранними и поздними стадиями эволюции неандертальцев и подтверждают, что юго-восточная Европа была одной из колыбелей их формирования.

